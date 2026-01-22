Il Castello Svevo sarà maglia rosa per una notte. Per celebrare i cento giorni dalla partenza del Giro d’Italia e il suo ritorno a Cosenza per la tappa del prossimo 12 maggio, quando la carovana arriverà in città dopo la partenza da Catanzaro Lido, il monumento più importante sarà illuminato con il colore del vincitore, quello che da anni segna i trionfi in una delle tre gare di ciclismo più importanti della storia insieme al Tour de France e alla Vuelta a España.

L’evento sarà il prossimo 28 gennaio, in occasione dei cento giorni dalla partenza della carovana rosa che si avvierà da Nesebar, in Bulgaria, l’8 maggio 2026. Il ritorno a Cosenza dell’arrivo del Giro d’Italia è un evento epocale: l’utlima volta avvenne nel 1989, quando a trionfare fu lo svizzero Rolf Järmann. A 37 anni di distanza dall’ultima volta, dunque, il centro del capoluogo bruzio vedrà il momento più emozionante della corsa prendersi il centro cittadino. Un motivo in più per celebrare e illuminare a festa il Castello Svevo.