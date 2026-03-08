Termina 1-1 il big match della 24^ giornata del campionato di Promozione tra PLM Morrone (nella foto) e Sersale. Le emozioni sono arrivate praticamente tutte quante in coda, con il vantaggio ospite pareggiato però dopo pochi minuti dai granata. La gara non è stata spettacolare, ma bensì molto tattica. Tant’è che le reti sono arrivate su due episodi: un clamoroso errore difensivo ed un calcio d’angolo. Ora in vetta alla classifica, insieme al Sersale a quota 52, c’è anche il Mesoraca, vittorioso ad Altomonte. La PLM Morrone insegue le due a -1, con 51 punti. Ci si appresta a vivere un finale di stagione veramente al cardiopalma.

Primo tempo tattico

La partita inizia a ritmi alti. Al 6’ De Minicis ci prova per il Sersale ma il suo tiro viene deviato in angolo. Un minuto dopo è colossale la chance per la PLM Morrone con Brandalisse che ruba palla ad un difensore avversario, si invola, ma a tu per tu con Toani, calcia il terreno anziché la palla e l’azione sfuma. Al 10’ ancora Sersale con il piazzato di Gaspar, ma Palermo è attento e salva i granata. Al minuto 11 discesa di Nicoletti sulla destra, cross respinto dalla difesa di casa, palla che arriva a La Torre che stoppa e tira: palla larga di poco. Dopo le chance iniziali la partita vive una fase di stallo. La PLM Morrone è più manovriera ma non trova mai varchi. Il Sersale, sornione, attende di poter agire in contropiede. Sullo 0-0 si chiude il primo tempo.

Fuochi d’artificio nel finale

L’inizio della ripresa è di marca granata con una grandissima occasione. Al 7’ Brandalisse si inventa dal nulla una traiettoria che supera Toani ma si infrange sulla traversa. Al minuto 11 altro legno per la PLM Morrone. Cross di Capuano che supera tutti e sembra possa infilarsi in gol, un difensore del Sersale sulla linea rinvia e colpisce un auto palo clamoroso. Al 18’ il Sersale accorcia il computo dei pali. Gaspar su punizione prende la parte alta della traversa. Al 30’ il piazzato di Munoz dai 25 metri termina un paio di metri alto. Al 35’ il Sersale passa in vantaggio. Gaspar ruba palla alla disattenta difesa granata, si presenta a tu per tu con Palermo, lo salta e di sinistro appoggia in gol. Sembra fatta per gli ospiti, che però non hanno fatto i conti con il grande cuore granata. Due minuti dopo infatti Brandalisse va vicino al pari con un tiro cross che dà l’illusione del gol ma termina alto. Poi al 43’ Tuoto si conquista con caparbietà un calcio d’angolo, lo batte e trova l’inserimento vincente di Raimondo che in mischia gira verso la porta ospite e fa gol con l’aiuto del palo. L’inerzia della gara è tutta a favore dei granata che nei 5 minuti di recuperano ci provano fino alla fine costruendo la chance per vincere ancora con Brandalisse che al 48’, dalla sinistra, fa partire un arcobaleno diretto sotto l’incrocio dei pali, sul quale Toani compie un grande intervento e salva il pareggio dei suoi.

Il tabellino di PLM Morrone-Sersale 1-1



PLM Morrone: Palermo, Aiello, Riga, Munoz, La Torre, Talarico (dal 37’st Pisani), Brandalisse, Sarpa, Amendola, Capuano (dal 34’st Raimondo), Nicoletti (dal 34’st Tuoto). A disposizione: Bellisario, Sacko, De Luca, Diaz, Fiordalisi. Allenatore: Stranges

Sersale: Toani, Tutino, Costa, De Minicis, Scalise, Tormann, Deodati (dal 41’st Morrone), Comito, Mena (dal 41’st Mendes), Gaspar, Kovrian. A disposizione: Parrottino, Scozzafava, Catizzone, Esposito, Riytano, Battaglia, Gulli. Allenatore: Torchia

Arbitro: Polisterna di Soverato (Russo – Gallo di Lamezia Terme)

Marcatori: 35’st Gaspar, 43’st Raimondo

Note: spettatori 300 circa. Ammoniti: Talarico, Capuano (PLM), Gaspar, Tormann, De Minicis (S). Calci d’angolo: 5-4. Minuti di recuper: 2 pt, 5 st