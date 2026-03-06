È tutto pronto. I presupposti per vivere un’altra serata di grande futsal ci sono tutti. Stasera alle ore 20:30, al PalaPirossigeno andrà in scena la sfida tra Pirossigeno Cosenza e Meta Catania, gara valida per la ventunesima giornata del campionato di Serie A.

Per i rossoblù sarà un banco di prova importante ma anche un’occasione per continuare a dare sostanza al percorso intrapreso nelle ultime settimane. La squadra, rigenerata dalla guida tecnica di Daniel Ibañes e dagli interventi mirati nel mercato invernale, ha ritrovato fiducia e compattezza. I nuovi innesti - già determinanti - come Canal, Tonidandel e Arrieta hanno portato qualità ed energia ad un gruppo che arriva all’appuntamento forte di tre risultati utili consecutivi.

La strada verso l’obiettivo salvezza resta lunga e impegnativa, ma i lupi hanno dimostrato di voler lottare con determinazione per continuare a scalare la classifica. Davanti ci sarà probabilmente l’avversario più difficile del momento: la Meta Catania, capolista incontrastata e campione d’Italia nelle ultime due stagioni. Una squadra ricca di talento ed esperienza. Servirà una prestazione di carattere, coraggio e concentrazione.

Per questo motivo il PalaPirossigeno potrà diventare ancora una volta un fattore determinante. L’energia del pubblico rossoblù, il calore della città e la passione dei tifosi possono fare la differenza in una serata che promette spettacolo.

La partita avrà anche un importante valore sociale. Parte dell’incasso sarà infatti devoluto all’AISM – Associazione Italiana Sclerosi Multipla, sezione provinciale di Cosenza, aderendo e promuovendo l’iniziativa “Gardensia”: un gesto concreto per sostenere la ricerca scientifica e i servizi dedicati alle persone con sclerosi multipla e patologie correlate presenti sul territorio.

Sport, comunità e solidarietà si incontrano dunque in una notte che il futsal cosentino vuole vivere insieme alla sua gente. L’appuntamento è fissato: stasera, ore 20:30, al PalaPirossigeno. La Pirossigeno Cosenza è pronta a provarci.