La Pirossigeno Cosenza annuncia l’arrivo di Mauro Canal, un innesto di peso destinato a incidere profondamente sulla seconda parte della stagione. La società rossoblù ha formalizzato l’accordo per l’acquisizione delle prestazioni sportive dell’universale italo-brasiliano, considerato uno dei giocatori più vincenti nella storia del futsal italiano.

Canal, nato a Bebedouro il 25 giugno 1986, porta in dote un palmares di venticinque titoli, frutto di una carriera quasi interamente costruita in Italia dal 2003. Ha vestito le maglie di Cornedo, Luparense – con cui ha conquistato quattro scudetti –, Gruppo Fassina, Pescara, Italservice Pesaro, Napoli, Manfredonia ed Ecocity Genzano, club con cui ha disputato la prima parte della stagione 2025/2026. A livello internazionale, conta numerose presenze e undici gol con la Nazionale italiana.

L’ingaggio di Canal si inserisce in un progetto tecnico che mira a rafforzare ulteriormente il roster, aggiungendo esperienza, personalità e capacità di gestione delle fasi più delicate della gara. La società ritiene il giocatore una figura strategica per consolidare gli equilibri interni e sostenere la corsa agli obiettivi stagionali.

Con l’approdo a Cosenza, l’universale porta nel gruppo rossoblù un patrimonio di talento e leadership che ne fa un punto di riferimento immediato per spogliatoio e staff tecnico.

«Benvenuto a Cosenza, Mauro», conclude la nota della società, che guarda al nuovo innesto come a un tassello determinante nella seconda metà del campionato.