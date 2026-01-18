Torna con tre importanti punti dalla trasferta di Paola la New Tech Pallavolo Milani. La squadra di Rende ha avuto ragione della New Hospital VSF Paola senza particolari patemi d’animo, terzo set a parte. 3-0 il risultato a favore dei gialloblù, maturato dopo i seguenti parziali: 25-14| 25-10| 28-26.

Per affrontare la quattordicesima giornata del campionato di Serie C maschile di pallavolo Mister Serpa ha inizialmente mandato in campo la diagonale composta dal palleggiatore Totera e dall’opposto Pisani, le bande Marasco e Persico, i centrali Ruggiero e Serranò e, come libero, capitan Pisano.

La cronaca della partita

Poco da dire sui primi due set, letteralmente dominati dalla Milani, contro una VSF che non vive un periodo particolarmente fortunato. I giaguari, invece, hanno agevolmente gestito i due parziali, seguendo con diligenza le indicazioni del proprio coach. Particolarmente in mostra il centrale Serranò e l’opposto Pisani, contro i quali i paolani nulla possono. Da sottolineare l’ottima correlazione muro difesa sull’attaccante principale degli avversari, il debutto in campionato dell’ultimo acquisto Cilento e i due muri del subentrato Curcio nel secondo set, bravo a farsi trovare pronto al momento del bisogno. 25-14 e 25-10 i parziali per il facile 2-0 della New Tech.

Il terzo set inizia sulla falsariga dei primi due. Poi qualche errore di troppo della Milani e le ottime difese della VSF – brava a giocarsi tutte le proprie carte – protraggono il set fino ai vantaggi. Dopo un finale giocato punto a punto, ha prevalso la maggiore caratura tecnica della squadra ospite. 28-26 e 3-0 per i rendesi.

Testa al derby contro Innova Volley

Con questa vittoria da tre punti la New Tech conferma il terzo posto in compagnia dell’Altaflex Catanzaro, vittoriosa anch’essa per 3-0 sul campo dell’Innova Volley. E sarà proprio quest’ultima la prossima avversaria della Milani nel prossimo week-end. Sul parquet amico del PalaPirossigeno, gli uomini di Serpa saranno chiamati a continuare il momento positivo, per tenere la scia di Bagnara e Cinquefrondi, prima di affrontare Catanzaro, in quello che può essere definito un importante crocevia del torneo.

A fine incontro, nonostante gli appunti sul terzo set, comprensibilmente soddisfatto mister John Serpa, che ritornava da avversario su un campo che gli ha dato tanto. “Il terzo set ci ha un po’ penalizzati, dopo due set giocati benissimo. Tutto sommato i ragazzi hanno risposto bene, nonostante qualche infortunio dell’ultimo periodo. Ora ci aspettano partite contro squadre più organizzate, a iniziare dalla Innova, e la concentrazione dovrà essere massima” le parole del coach della Milani.