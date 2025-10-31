Dopo la brillante vittoria in trasferta contro il Padova, la Smile Cosenza è pronta a tornare davanti al proprio pubblico. Sabato 1 novembre alle ore 14, la piscina comunale di Campagnano ospiterà la quinta giornata del campionato di Serie A1 di pallanuoto femminile, con le ragazze di mister Occhione impegnate contro il Brizz Nuoto.

Le cosentine arrivano all’appuntamento in un ottimo momento di forma: la squadra ha mostrato crescita costante, solidità difensiva e grande spirito di gruppo, qualità che hanno permesso di ottenere risultati importanti e di guadagnare fiducia. Il successo maturato a Padova ha confermato il valore tecnico e mentale di un gruppo che, partita dopo partita, si sta ritagliando un ruolo di primo piano nella massima serie.

L’obiettivo ora è dare continuità ai risultati, sfruttando il fattore campo e l’energia dei tifosi che, come sempre, risponderanno numerosi.

Parallelamente, cresce l’attesa per l’esordio europeo della Smile, chiamata a rappresentare Cosenza in una competizione internazionale: un traguardo storico che premia anni di impegno, sacrificio e passione, e che testimonia la crescita costante del movimento pallanuotistico cittadino.

Per chi non potrà assistere dal vivo (ingresso gratuito), l’incontro sarà trasmesso in diretta streaming sul canale YouTube Spazio AQA, offrendo la possibilità di seguire ogni azione anche da casa.