La Pallavolo Rossano ASD chiude la regular season nel modo più netto possibile, con una vittoria che certifica un campionato condotto in testa dall’inizio alla fine. Nell’undicesima e ultima giornata del girone di ritorno di Serie C femminile, le bizantine passano a Bisignano sul campo della Craticam Volley Academy con un secco 3-0 (25-18, 25-13, 25-10) alla palestra dell’IIS “E. Siciliano” di via Rita Levi Montalcini.

La partita, di fatto, non è mai stata davvero in discussione: la squadra allenata da Luigi Zangaro ha controllato ogni fase del match, concedendo alle avversarie solo qualche spiraglio nei primi scambi dei set e poi alzando ritmo e qualità fino a scavare margini sempre più ampi.

Rossano, però, ha dovuto cambiare i piani all’ultimo: nel riscaldamento prepartita la palleggiatrice Veronica Risuleo ha accusato una distorsione ed è finita in panchina. In regia è partita Fabiola De Araujo, con Valeria Diaco opposta, Margo Dziunyk e Sara Genova al centro, Valentina Martilotti e Martina Domanico in banda, Michela Falcone libero di difesa e Morena Scorpaniti libero di ricezione. La Craticam di Massimo De Marco ha risposto con Giorgia Amodio palleggiatrice e Roberta Amodio opposta, Bianca Ripoli e Myriam Capisciolti centrali, Francesca Lionetti e Giulia Meringolo schiacciatrici, con Elisa Guido libero di difesa e Asia De Marco libero di ricezione.

Nel primo set Rossano mette subito la freccia con quattro servizi consecutivi di Sara Genova per il 4-0 iniziale, vola sull’8-3 e poi gestisce il tentativo di rientro delle padrone di casa fino al 12-10, prima di riprendere il controllo e chiudere 25-18, con spazio nel finale anche per Alba Greco.

Nel secondo parziale arriva un altro intoppo, perché Valentina Martilotti è costretta a uscire momentaneamente per un problema fisico, ma rientra dopo pochi scambi. Rossano resta lucida, allunga progressivamente e piazza lo strappo decisivo quando proprio Martilotti, tornata in campo, firma sei punti consecutivi al servizio che portano il punteggio sul 21-10. Il set si chiude 25-13, con minuti anche per Alba Greco, Marika Grillo e Federica Novello.

Il terzo set dura lo spazio di un equilibrio fino al 5-5, poi Rossano cambia marcia e prende il largo con un turno di battuta devastante di Sara Genova: nove punti consecutivi che spaccano il parziale e portano le bizantine sul 21-9. A chiudere i conti ci pensa Fabiola De Araujo al servizio per il 25-10 che vale l’ennesima vittoria stagionale.

Con questo successo, la classifica finale della regular season vede la Pallavolo Rossano ASD saldamente in vetta con 58 punti, frutto di 19 vittorie e una sola sconfitta. Per la Craticam, invece, svanisce all’ultima giornata l’obiettivo dell’ottavo posto playoff, conquistato dallo Sporting Magna Graecia di Catanzaro.

La stagione rossanese, però, non si ferma: prima dei playoff c’è la Final Four di Coppa Calabria al PalaCalafiore di Reggio Calabria. In semifinale Rossano sfiderà il Cutro, mentre dall’altra parte si giocherà il derby reggino tra Puliservice e New Teosidos. Una nuova tappa di una stagione che, per le bizantine, continua a correre tra ambizioni e sogni ancora aperti.