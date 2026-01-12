La Pirossigeno Cosenza e l’allenatore Alfredo Paniccia hanno deciso di interrompere il rapporto di collaborazione. La scelta è maturata di comune accordo dopo un’attenta valutazione dell’andamento della prima parte di stagione.

Arrivato sulla panchina rossoblù la scorsa estate con grande entusiasmo, Paniccia ha guidato la squadra con l’obiettivo di compiere quel salto di qualità condiviso dal club e dall’ambiente sin dall’inizio del percorso. Nonostante l’impegno quotidiano, la professionalità e il lavoro svolto con dedizione, i risultati sperati non sono arrivati.

In questo momento, sia il tecnico sia la società ritengono che un cambiamento possa rappresentare la soluzione migliore per offrire alla squadra nuove opportunità e rimettere la stagione sui giusti binari.

Il rapporto umano costruito nel corso dei mesi non viene in alcun modo intaccato dalla decisione. Il club ha voluto salutare l’allenatore ringraziandolo per il lavoro svolto e augurandogli di ripartire al più presto con slancio, raccogliendo le soddisfazioni che merita nel prosieguo della sua carriera.

La società ha inoltre comunicato che nelle prossime ore verrà annunciata la nuova guida tecnica.