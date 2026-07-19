Continuità tecnica, leadership ed esperienza al servizio anche del vivaio. Simone Ginefra continuerà a indossare la maglia della Pirossigeno Cosenza Basket dopo aver firmato il rinnovo per la stagione 2026-2027.

Il playmaker, capitano della squadra protagonista della promozione in Serie C, manterrà il doppio ruolo già ricoperto nella precedente annata: giocatore della prima squadra e allenatore di una delle formazioni Under della società rossoblù.

La firma è arrivata al PalaPirossigeno alla presenza del vicepresidente Gaetano Piro, del direttore generale Claudio Carofiglio, del direttore sportivo Fabio Lorenzi e del team manager Davide Durantini.

Il rinnovo consolida un rapporto iniziato nella passata stagione e diventato centrale nel percorso che ha portato la formazione cosentina alla promozione.

Il capitano della promozione guiderà la squadra in Serie C

La Pirossigeno ha scelto di affidarsi ancora al giocatore che ha rappresentato uno dei riferimenti tecnici e caratteriali della squadra nella stagione conclusa con il salto di categoria.

Ginefra sarà chiamato ad accompagnare il gruppo nel nuovo campionato di Serie C, dove aumenteranno il livello delle avversarie, l’intensità delle partite e la necessità di mantenere equilibrio nei momenti più complessi.

La sua esperienza potrà essere utile soprattutto nella gestione del ritmo, nella lettura delle diverse situazioni di gioco e nel processo di inserimento dei compagni più giovani.

La società considera il playmaker non soltanto una risorsa tecnica, ma anche un elemento capace di trasmettere identità e senso di appartenenza all’interno dello spogliatoio.

Il doppio ruolo tra prima squadra e settore giovanile

Come nella scorsa stagione, il contratto di Ginefra prevede anche un incarico da allenatore nel vivaio.

Il capitano guiderà una delle formazioni Under della Pirossigeno, proseguendo il lavoro già svolto con l’Under 19. La scelta consente al club di trasferire ai ragazzi del settore giovanile le competenze maturate dal giocatore nel corso della propria carriera.

La presenza di un atleta ancora impegnato in prima squadra permette ai giovani di confrontarsi con una figura che conosce direttamente le esigenze del basket senior e il percorso necessario per avvicinarsi a quel livello.

Il doppio incarico rientra nella strategia della società di costruire un collegamento più solido tra le squadre giovanili e la formazione maggiore.

Piro: «Simone è il simbolo di ciò che abbiamo costruito»

Il vicepresidente Gaetano Piro sottolinea il valore del rinnovo all’interno del progetto rossoblù.

«Simone è molto più di un giocatore per noi. È il simbolo di quello che abbiamo costruito in questa stagione», afferma Piro.

«Averlo ancora con noi, in questa doppia veste, è una garanzia per il presente e per il futuro. La sua esperienza sarà preziosa sia in campo sia per i ragazzi del settore giovanile».

Le parole del vicepresidente evidenziano la volontà della Pirossigeno di non separare i risultati sportivi dalla crescita organizzativa e formativa della società.

La promozione in Serie C viene così considerata un punto di partenza per sviluppare un progetto capace di coinvolgere anche le nuove generazioni.

Lorenzi: «Doveva essere il perno del progetto»

Il direttore sportivo Fabio Lorenzi definisce Ginefra un elemento imprescindibile nella costruzione della squadra chiamata ad affrontare il prossimo campionato.

«Quando abbiamo pensato al progetto di quest’anno, sapevamo che Simone doveva essere il perno», dichiara Lorenzi.

«La sua leadership, la sua intelligenza cestistica e il suo legame con la città sono elementi che non potevamo permetterci di perdere».

Il direttore sportivo considera inoltre la doppia funzione di giocatore e allenatore la soluzione più adatta per valorizzare il patrimonio di conoscenze del capitano.

«La doppia veste di giocatore e allenatore è la soluzione ideale per mettere a disposizione tutto il suo bagaglio», aggiunge Lorenzi.

Durantini: «È il primo a dare l’esempio»

Anche il team manager Davide Durantini richiama l’importanza del comportamento quotidiano di Ginefra.

«Simone è il primo a dare l’esempio ogni giorno. In campo, in allenamento, fuori», afferma Durantini.

«Avere una figura come lui che segue anche i giovani è un valore aggiunto per tutta la società».

La capacità di essere un riferimento anche lontano dal parquet viene indicata come uno degli aspetti decisivi del rinnovo. Il capitano sarà chiamato a sostenere il gruppo durante la preparazione e a favorire la crescita della squadra nel passaggio alla nuova categoria.

Esperienza e continuità per il futuro rossoblù

Per Ginefra la stagione 2026-2027 rappresenterà una nuova tappa di un percorso che unisce attività agonistica e formazione.

Da una parte ci sarà il campo, con la responsabilità di guidare la Pirossigeno nel campionato di Serie C. Dall’altra proseguirà il lavoro nel settore giovanile, con l’obiettivo di trasmettere ai ragazzi conoscenze tecniche, metodo e cultura del lavoro.