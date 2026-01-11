Un calcio di rigore oltre il 90', regala alla PLM Morrone una vittoria importantissima sul difficile campo dello Scalea nella 16^ giornata del torneo di Promozione, Girone A. Quella sul Tirreno è stata una partita complicata per i ragazzi di mister Stranges. Poche, anzi pochissime le emozioni durante tutta la gara, corretta, ma caratterizzata da ben 9 ammonizioni ed un'espulsione.

L'episodio decisivo arriva alla fine con il penalty procurato da Tuoto e trasformato con freddezza da Pisani che regala tre punti dal valore indecifrabile per i granata che mantengono così la testa del campionato con 37 punti, respingendo gli assalti di Cassano Sybaris e Sersale, salite rispettivamente a quota 35 e 34 dopo le vittorie di oggi. Ma andiamo con ordine.

Primo tempo da sbadigli

Davanti ad una bella cornice di pubblico che, nonostante il sole, ha sfidato il freddissimo vento che ha spirato per tutta la gara sul "Longobucco", la gara tra Scalea e PLM Morrone parte a ritmi lenti. Le squadre di De Domenico e Stranges si schierano a specchio, 3-4-1-2 per entrambe, ed in pratica si annullano in un primo tempo nel quale praticamente non succede nulla: un tiro centrale di Bertucci per lo Scalea, una potenziale chance per Nicoletti dall'altra parte con il 10 granata che perde il tempo e non calcia da ottima posizione. Nel finale di tempo protesta scaleota per una trattenuta in area di rigore che l'arbitro lascia correre. Si torna negli spogliatoi sullo 0-0.

Nel finale si decide la gara

Nella ripresa la PLM Morrone sembra partire meglio. Intorno al 10' Pisani sbaglia l'ultimo passaggio dopo una bella azione di Nicoletti. Subito dopo Munoz lancia lo stesso Nicoletti che tenta il pallonetto ma Martorelli è bravo a salvarsi in una disperata uscita in campo aperto. Al 22' lo Scalea rimane in 10 visto il doppio giallo comminato a Chiappetta. I biancostellati però si difendono con grande ordine e non concedono nulla alla PLM Morrone.

La partita sembra avviarsi sullo scontato 0-0, ma al 45' l'episodio che cambia tutto, nata da due subentrati. Raimondo è caparbio e su una palla vagante anticipa Uzzante e si incunea in area. Colpo di tacco illuminante che libera Tuoto a tu per tu con Martorelli. Il nuovo entrato granata tenta il dribbling sul portiere che lo stende. Per l'arbitro Baronello non ci sono dubbi: è calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Pisani che con un tiro mancino non angolatissimo fa gol: è il punto decisivo. La PLM Morrone può esultare. Se si vince anche in giornate come queste, mister Stranges può davvero essere fiducioso anche per il futuro.

Il tabellino di Scalea-PLM Morrone 0-1

Scalea: Martorelli; Jara, Cassaro, Uzzante; Caruso (dal 32'st Delia), Olivera, Bruzzese, Carrozzino; Chiappetta; Gonzalez (dal 23'st Collins), Bertucci. A disposizione: Petruzzi, Chemi, Maratia, Gabionetta, Asamoah, Formosa, Tarallo. Allenatore: De Domenico

PLM Morrone: Palermo; Talarico, Scarnato, Riga; La Torre, Munoz (dal 25'st Raimondo), Sarpa, Aiello (dal 19'st Capuano); Brandalisse (dal 35'st Diaz); Pisani, Nicoletti (dal 25'st Tuoto). A disposizione: Bellisario, Caligiuri, Gigliotti, De Luca, Sasso. Allenatore: Stranezze

Arbitro: Baronello di Lamezia Terme (Sammarro - Paternoster di Rossano)

Marcatore: 46'st Pisani (rig.)

Note: spettatori 350 circa. Ammoniti: Gonzalez, Jara, Delia, Uzzante, Martorelli (S), Brandalisse, Talarico, La Torre, Munoz (PLM). Espulso: Chiappetta (S). Calci d'angolo: 3-3. Minuti di recupero: 1 pt, 5 st