Si preannuncia un dodicesimo turno infuocato nel campionato di Promozione girone A con la classifica che si fa sempre più corta e combattuta. Le prime sei squadre sono racchiuse in appena tre punti, promettendo sfide ad altissima tensione sia per la vetta che per le zone basse. Il trio di testa formato da PLM Morrone (24 punti), Corigliano (23 punti) e Mesoraca (23 punti) dovrà affrontare impegni delicati, così come le immediate inseguitrici.

La capolista PLM Morrone ospita un Rocca di Neto (15 punti) che naviga a metà classifica. Sulla carta, i tre punti sembrano alla portata della PLM Morrone ma il Rocca di Neto cercherà di fare lo sgambetto per allontanarsi definitivamente dalla zona play-out. Per la capolista è d'obbligo vincere per difendere il primato.

Partita chiave per il Corigliano, secondo a pari merito. Affronta il Bisignano (15 punti), squadra di centro-classifica che in casa può rivelarsi un osso duro. Il Corigliano deve evitare passi falsi per non perdere il contatto con la vetta e non farsi superare dalle agguerrite inseguitrici.

Sersale – Mesoraca è il vero big match di giornata tra due squadre a un solo punto dalla vetta. Il Mesoraca (23 punti), co-secondo, fa visita al Sersale (21 punti), sesto, in un vero e proprio scontro diretto che vale un pezzo di alta classifica. Chi vince può lanciarsi, chi perde rischia di scivolare indietro nel treno delle pretendenti.

Altra sfida tra posizioni nobili sarà in confronto tra l'Altomonte RC (18 punti) e il Kratos Bisignano (21 punti). Padroni di casa a caccia di punti preziosi per rientrare nella zona playoff, ma troveranno difronte l’attualmente quinto in classifica e in piena corsa per il vertice. Una gara dall'esito incerto, fondamentale per le ambizioni di entrambe.

Il Cassano Sybaris (22 punti), quarto, ha la possibilità di consolidare la sua posizione e, in caso di risultati favorevoli dalle sfide dirette, anche di salire. Lo Scalea (16 punti), però, è un avversario non banale e cercherà di fare il colpo per portarsi più vicino alla zona play-off.

Nella parte bassa della classifica, si giocano incontri che potrebbero delineare meglio la griglia play-out e la lotta per la salvezza diretta.

Campora – Acri, un cruciale scontro diretto per allontanarsi dalla zona rossa. Il Campora (12 punti) ospita l'Acri (11 punti). Separati da un solo punto, entrambe le squadre hanno un disperato bisogno dei tre punti per evitare di finire nella zona playout.

Il Cotronei (7 punti) terzultimo ospita l'Amantea (6 punti), penultimo. L'Amantea ha la necessità impellente di vincere per rilanciarsi e colmare il gap che lo separa dalle altre squadre. Per il Cotronei, è l'occasione per mettere in cascina punti salvezza fondamentale staccare momentaneamente proprio i rivali di giornata.

L'Union Kroton (0 punti), fanalino di coda, cerca il primo storico punto contro il Rende (9 punti), quartultimo e in piena zona play-out. Il Rende non può permettersi distrazioni, poiché una vittoria varrebbe ossigeno puro per staccarsi dall'Amantea e tentare di raggiungere il treno salvezza.

Si prospetta un weekend ricco di emozioni e colpi di scena.

Il programma completo:

Altomonte RC – Kratos Bisignano

Bisignano – Corigliano

Campora – Acri

Cassano Sybaris – Scalea

Cotronei – Amantea

PLM Morrone – Rocca di Neto

Sersale – Mesoraca

Union Kroton - Rende