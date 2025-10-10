Sabato 11 ottobre la Smile Cosenza Pallanuoto scenderà in vasca per la seconda giornata del campionato di Serie A1 femminile. Dopo l’esordio casalingo contro Pallanuoto Trieste, la formazione rossoblù sarà impegnata in trasferta contro la Nautilus Civitavecchia, squadra neopromossa che ha già mostrato grande determinazione nel suo debutto nella massima serie.

«Affrontiamo questa trasferta con la consapevolezza di dover dare continuità al nostro percorso. La gara contro Trieste ci ha fornito indicazioni importanti, e ora vogliamo mettere in campo maggiore concretezza e lucidità. Civitavecchia è una squadra giovane e motivata, ma noi siamo pronte a giocarcela con grinta e rispetto. Ogni partita è un tassello fondamentale per la nostra crescita e per il consolidamento del gruppo.», hanno voluto ribadire dalla società cosentina.

La partita si disputerà presso la piscina comunale di Civitavecchia, con fischio d’inizio previsto nel pomeriggio. La Smile Cosenza Pallanuoto invita tutti i sostenitori a seguire e supportare la squadra anche da lontano, attraverso i canali ufficiali. La partita potrà essere seguita in streaming al link: https://youtube.com/@nautiluscivitavecchiapallanuot?si=NEfDcQLtO4RK0tJ2.