Il torneo WTA 125, patrocinato anche dal comune di Rende, vedrà sfidarsi alcune fra le migliori giocatrici al mondo sia nel singolo, sia nel doppio: l’ingresso sarà gratuito per tutti i match

Un evento che terrà gli occhi degli appassionati di tennis incollati sui campi di Rende. Il torneo “Internazionali di Calabria” che inizerà lunedì al Chiappetta Sport Village vedrà impegnate atlete da tutto il mondo. In campo alcune delle giocatrici più importanti del ranking, dall'atleta numero 100 alla numero 180. «Siamo molto contenti di poter portare in Calabria un torneo di questa importanza – spiega Joe Lappano, consigliere federale FITP – anche perché stiamo raggiungendo grandi risultati nel tennis femminile, ma serve ancora di più fare presa sulle bambine, sulle più piccole, per farle appassionare a questo meraviglioso sport».

La Calabria dunque indosserà il vestito migliore per raccontare il tennis dei più grandi. Le gare saranno disputate sul campo centrale e sui campi 3 e 4 del Chiappetta Sport Village e saranno tutte a ingresso gratuito: «Sono contento e orgoglioso – spiega Egidio Chiappetta, presidente della struttura – di poter portare un torneo internazionale che sicuramente scriverà la storia del tennis in Calabria. È bello poter restituire al nostro territorio, alla nostra collettività, l'impegno sportivo e sociale che il nostro progetto sta esercitando sul territorio».

L’investimento, spiega Chiappetta, è stato importante: «Quando si parla di un torneo di questo livello non bisogna garantire solamente i campi e la qualità, bisogna garantire una serie di servizi. Il Chiappetta Sport Village sta dimostrando di essere un progetto ambizioso, che sicuramente non si è posto dei limiti. Questa sarà un'esperienza che dovremmo goderci tutti, dopo di questo cercheremo di pensare anche al futuro». Il premio finale è di 115mila euro

I complimenti del direttore del torneo: «Questa struttura mi ha completamente stupito»

E d'altra parte a complimentarsi per la struttura calabrese è stato anche Sergio Palmieri, direttore del torneo, che (per sua stessa ammissione) è rimasto parecchio sorpreso dalla realtà rendese: «Quando mi hanno parlato di questa possibilità di questo torneo non pensavo di trovare una struttura così. Poi sono venuto e l'ho vista in fase di costruzione: non è facile trovare un impianto del genere anche in città importanti». Una realtà nuova per una categoria nuova come la WTA 125: «Noi ci crediamo – sottolinea Palmieri – così tanto che siamo il paese al mondo che fa più tornei di questa categoria». Un occhio particolarmente attento sul tennis femminile, dunque.

Il Torneo è stato realizzato con il patrocinio del Comune di Rende, rappresentato nella conferenza stampa di presentazione dall'assessora alle attività produttive Veronica Stellato: «Siamo molto contenti – spiega Stellato – di poter dimostrare come Rende sia capace di offrire, ancora una volta, eventi internazionali di alto calibro. Sono momenti in cui il nostro Comune torna al centro dello sport ma anche del turismo, visto che siamo certi questo appuntamento attirerà molte persone». Un concetto ribadito anche dal sindaco di Cosenza, Franz Caruso, durante la conferenza stampa, e dal Rettore Unical, Nicola Leone, anch’egli fra i protagonisti dell’appuntamento con i giornalisti.