Le giovani atlete, provenienti non solo dal territorio calabrese ma anche da fuori regione, sono state le grandi protagoniste di un evento che conferma quanto il movimento del calcio in rosa sia in fortissima espansione

Lo sport come veicolo di inclusione, passione e crescita. Mercoledì 1° luglio, i campi del CUS Unical hanno ospitato un entusiasmante Open Day dedicato interamente al calcio femminile, un evento che ha registrato uno straordinario successo con numeri da record e collaborazioni di altissimo livello. Sono state ben cento le calciatrici di tutte le categorie che hanno colorato di entusiasmo la bellissima giornata di sport a Rende.

Le giovani atlete, provenienti non solo dal territorio calabrese ma anche da fuori regione, sono state le grandi protagoniste di un evento che conferma quanto il movimento del calcio in rosa sia in fortissima espansione. L’iniziativa muove le mosse dal programma di Dual Career studente-atleta, un percorso strutturato in piena coerenza con le linee di indirizzo dell’Ateneo, in cui le giovani calciatrici possono avere la possibilità di conciliare l’attività agonistica di alto livello con una carriera universitaria di prim’ordine, con tutele e benefici specifici alle studentesse-atlete per garantire il pieno conseguimento degli obiettivi di studio senza dover rinunciare ai propri traguardi sul campo.

A dare un valore aggiunto e di assoluto prestigio all’iniziativa è stata la presenza dei tecnici della Fiorentina: Duccio Righetti e Cristian Vettraino nonché dello scouting Allen Tempestini. Lo staff tecnico e organizzativo del CUS Unical ha accolto le ragazze conducendo, insieme agli ospiti toscani, una vera e propria seduta di allenamento “modello Fiorentina”.

Le partecipanti hanno così potuto cimentarsi in esercitazioni dinamiche, percorsi tecnici e mini-partite, respirando l'atmosfera dei grandi club giovanili in un clima di festa e sana competizione. "Vedere così tanto entusiasmo sul campo oggi, con cento ragazze a correre dietro a un pallone, è la dimostrazione che il futuro del calcio è sempre più rosa", hanno commentato gli organizzatori a margine dell'evento. "Un ringraziamento speciale va a tutte le calciatrici per l'impegno, ai genitori che le supportano e alle Società di provenienza per la preziosa collaborazione. Questo Open Day non è un punto di arrivo, ma il calcio d'inizio di un progetto molto più ampio".

Il Presidente Cuomo ha inteso sottolineare come “il CUS deve essere considerato, per le nostre ragazze, un luogo elettivo per sport, inclusione, ricerca e formazione dell’atleta e della persona, in linea con gli obiettivi dell’Ateneo”.

La macchina organizzativa del CUS Unical che ha guidato e supportato l'evento in ogni sua fase è stata così composta: •Staff Organizzativo: Antonella Paura, Annarita Pacenza, Giuseppe Arturi, Elisabetta De Bartolo, Riccardo Tucci, Gaetano Orrico. •Staff Tecnico: Paola Luisa Orlando, Francesca Stancati, Giulia Colavolpe, Mirco Di Francesco, Erica Facchineri. •Preparazione Portieri: Elvira Reda. •Area Performance: Paolo Caratozzolo, Saride Le Piane, Salvatore Viteritti. •Area Medica: Dott. Achille Scalercio e la Fisioterapista Dott.ssa Carmen Carlomagno. Il CUS Unical si conferma ancora una volta un punto di riferimento per lo sviluppo sportivo e sociale del territorio per la crescita del settore calcistico femminile. Per ulteriori informazioni sulle prossime attività e sulle modalità di iscrizione ai corsi, è possibile visitare il sito ufficiale del CUS Unical o rivolgersi alla segreteria del centro sportivo.