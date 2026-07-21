Vasto incendio su Via Nazionale a Carolei: minacciate alcune abitazioni

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Allarme bomba a Cosenza
Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.
Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.