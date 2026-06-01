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24 ORE ALL NEWS

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Cronaca

PLURIOMICIDIO AD AMENDOLARA

1 giugno, 2026
Cronaca

Contestazione a Guarascio al match tra scuole

18 maggio 2026
Ore 15:02
Contestazione a Guarascio al match tra scuole
Cronaca

Resort in provincia di Cosenza, sequestro da 30 milioni

5 maggio 2026
Ore 07:11
Resort in provincia di Cosenza, sequestro da 30 milioni
Cronaca

Allarme bomba a Cosenza

Allarme bomba a Cosenza

30 aprile 2026
Ore 09:20
Allarme bomba a Cosenza
Cronaca

Montalto Uffugo, evasione da 34 milioni di euro

29 aprile 2026
Ore 07:42
Montalto Uffugo, evasione da 34 milioni di euro
Cronaca

28 aprile 2026
Ore 09:40
Cronaca

«Vogliamo la musica ma pure l'acqua»: a Cosenza i muri parlano alla fine del concerto di Brunori

1 gennaio 2026
Ore 09:25
«Vogliamo la musica ma pure l'acqua»: a Cosenza i muri parlano alla fine del concerto di Brunori
Cronaca

«Vogliamo la musica ma pure l'acqua»: a Cosenza i muri parlano alla fine del concerto di Brunori

1 gennaio 2026
Ore 07:51
«Vogliamo la musica ma pure l'acqua»: a Cosenza i muri parlano alla fine del concerto di Brunori
Cronaca

Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta

Residenti del rione Massa, situato nel centro storico di Cosenza, scendono in strada per protestare contro la mancanza d'acqua che ormai dura da giorni.

14 novembre 2025
Ore 20:37
Rione Massa senz'acqua, esplode la rabbia dei residenti: ecco le voci della protesta
Cronaca

Atti di bullismo sul fratello minore, lo streamer cosentino Saetta si sfoga su Instagram

26 ottobre 2025
Ore 15:29
Atti di bullismo sul fratello minore, lo streamer cosentino Saetta si sfoga su Instagram
Cronaca

Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video

16 settembre 2025
Ore 13:15
Si perde nei boschi del Pollino, escursionista salvato dai vigili del fuoco -Video
Cronaca

Rottura Condotta Sorical San Marco Argentano

3 settembre 2025
Ore 07:02
Rottura Condotta Sorical San Marco Argentano
Cronaca

«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione

Una cittadina denuncia il rischio di contaminazione delle acque a Sant’Agata d’Esaro. Chiesti chiarimenti al Comune sulla qualità dell’acqua potabile.

26 agosto 2025
Ore 12:35
«Acqua contaminata a rischio salute»: a Sant’Agata d’Esaro cresce la preoccupazione
Cronaca

Funerali Andrea De Lorenzo

25 agosto 2025
Ore 20:14
Funerali Andrea De Lorenzo
Cronaca

Trasferiemento del food truck di Viale Glauco a Diamante

16 agosto 2025
Ore 18:35
Trasferiemento del food truck di Viale Glauco a Diamante
Cronaca

Fulmine su palma a Campora San Giovanni (Amantea)

16 agosto 2025
Ore 17:46
Fulmine su palma a Campora San Giovanni (Amantea)
Cronaca

Incendio sulle colline di Grisolia

14 agosto 2025
Ore 11:19
Incendio sulle colline di Grisolia
Cronaca

Appartamento sommerso dai rifiuti a Scalea

14 agosto 2025
Ore 10:41
Appartamento sommerso dai rifiuti a Scalea
Cronaca

Fiumefreddo in fiamme: rogo minaccia abitazioni

Il paese è stato colpito da un incendio divampato in due punti diversi. Ore di apprensione per la popolazione.

11 agosto 2025
Ore 16:36
Fiumefreddo in fiamme: rogo minaccia abitazioni
Cronaca

Incidente sulla Silana-Crotonese, ferito conducente di una Mito

Il sinistro autonomo è avvenuto ieri notte sulla statale 107, a causa di un controllo dell'auto perso. Conducente ferito, ma non in pericolo di vita.

11 agosto 2025
Ore 14:01
Incidente sulla Silana-Crotonese, ferito conducente di una Mito
Cronaca

Incendio a Rende, distrutto un capannone dietro il Metropolis

Un vasto incendio è divampato a Rende. Distrutto un capannone con pneumatici vicino al Metropolis. Fumo nero visibile ovunque.

 

4 agosto 2025
Ore 17:00
Incendio a Rende, distrutto un capannone dietro il Metropolis