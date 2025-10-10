Il direttore dell’Unical business school Andrea Lanza spiega come imprenditori e professionisti potranno rafforzare le proprie competenze gestionali e far evolvere le rispettive realtà aziendali

La No.Do. Formazione Academy di Rende ha siglato un’importante collaborazione con la Unical Business School – Scuola Superiore di Management dell’Università della Calabria – e con il Dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche, presentando ufficialmente il nuovo Executive Business Administration Program.

Questo innovativo programma, unico nel panorama calabrese, è pensato per offrire strumenti pratici e aggiornati a imprenditori, manager, giovani professionisti e membri di imprese familiari – anche privi di laurea – che desiderano rafforzare le proprie competenze gestionali e far evolvere le proprie realtà aziendali.

Grazie alla sinergia con l’Università della Calabria, l’EBAP punta a fornire un approccio operativo, con modelli immediatamente trasferibili alla vita d’impresa, rispondendo in modo diretto alle sfide del mercato.

«La formazione manageriale è una maratona che va avviata. La domanda è concreta, e in Calabria – che riflette in piccolo le dinamiche del Paese – un percorso di questo tipo può generare un impatto positivo e duraturo. Investire nella crescita delle imprese attraverso formazione e consulenza significa anche creare nuove opportunità occupazionali sul territorio», ha sottolineato il Prof. Andrea Lanza, Direttore della Unical Business School.