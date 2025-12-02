Social
Carmen Diodato, messaggio per la giornata internazionale delle persone con disabilità
2 dicembre, 2025
Stanchezza e irritabilità di stagione: l’endocrinologo Alessandro Buccieri: «La tiroide è il nostro termometro»

Con l’arrivo dell’autunno molti avvertono affaticamento e cali di concentrazione. L’endocrinologo Alessandro Buccieri spiega come questi sintomi possano essere legati alla tiroide e non solo al cambio di stagione
Patrizia De Napoli
7 novembre 2025
Ore 18:00
DARIO BRUNORI SU CAPODANNO: MI SONO TENUTO LIBERO

17 novembre 2025
Ore 12:35
Giulia Tarsitano da Cosenza a Milano e ritorno: «Ecco perché sono tornata»

13 novembre 2025
Ore 15:04
Intervista con l'endocrinologo Alessandro Buccieri

7 novembre 2025
Ore 16:02
Caruso attacca Occhiuto: «Governatore-imperatore, ci ha esclusi dal nuovo policlinico»

Tensione istituzionale tra Comune di Cosenza e Regione Calabria sul trasferimento dell’hub dell’Annunziata nell’area del Campus di Arcavacata. Il sindaco denuncia l’“inaccettabile sgarbo” di non essere stato coinvolto nell’accordo siglato a Germaneto e rilancia il sito alternativo di Vaglio Lise

5 novembre 2025
Ore 17:20
Esercitazione Anas Mormanno

5 novembre 2025
Ore 13:31
Salvo Sottile all'unical per Borsellino

4 novembre 2025
Ore 10:54
3 novembre 2025
Ore 13:29
Il professore Altimari saluta l'Unical: il decano dei professori dell'Ateneo in pensione dal 1° novembre

28 ottobre 2025
Ore 16:27
Dante Alighieri, la società letteraria festeggia 130 anni di attività a Cosenza

17 ottobre 2025
Ore 13:55
Antonio Lavitola: «Vi racconto dei resti umani all'Umberto I»

14 ottobre 2025
Ore 16:31
L'Ebap fa il manager più bravo, parola di Andrea Lanza

10 ottobre 2025
Ore 16:52
I quarant'anni dell'associazione Regina Pacis

Il religioso parla dei quarant’anni dell’associazione Regina Pacis: «Ero diffidente e spaventato, ma aprire le porte di casa mia a persone che avevano problemi di droga mi ha regalato la felicità»

22 settembre 2025
Ore 15:49
Brunori Sas invita Cosenza in piazza per Gaza

Il cantautore Brunori Sas invita i cittadini di Cosenza a partecipare alla manifestazione per Gaza, in programma il 22 settembre in Piazza Loreto.

 

21 settembre 2025
Ore 10:01
Il sogno di Sara, una bellezza cosentina in passerella

15 settembre 2025
Ore 16:29
L'apertura di Primark a Rende

10 settembre 2025
Ore 07:57
Intervista a Luca Ciuffreda, direttore Primark Italia

Grande attesa a Rende per l'apertura dello store in programma domani a Rende

9 settembre 2025
Ore 17:03
Stefano De Martino fa il pieno ad Altomonte: sold out al Festival Euromediterraneo

È stato un trionfo lo spettacolo di Stefano De Martino al Festival Euromediterraneo di Altomonte. L’anfiteatro Belluscio, gremito in ogni ordine di posto, ha accolto il 21 agosto il suo show Meglio Stasera, uno degli appuntamenti più attesi della rassegna 2025.

La serata si è aperta con un fuori programma che ha fatto sorridere il pubblico: un cellulare squillato in platea ha dato lo spunto a De Martino per improvvisare uno sketch con l’ignaro interlocutore. Una trovata che ha scatenato applausi ed è stata immortalata da una troupe presente in sala. Dopo il sold out con l’ex ballerino e presentatore tv, il festival prosegue con altri due appuntamenti di comicità:

  • 22 agosto: Enzo Salvi, con il suo linguaggio brillante e irriverente;

  • 24 agosto: Gene Gnocchi, che porterà il suo umorismo pungente sul palco di Altomonte.

Entrambe le serate sono ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

«Dobbiamo fare i conti con la concorrenza di altre manifestazioni che hanno arene più capienti – ha detto il sindaco Gianpietro Coppola – ma il Festival Euromediterraneo ha una matrice culturale diversa. Lo spettacolo di De Martino è stato la ciliegina sulla torta di quest’anno».

Il primo cittadino ha poi annunciato che la rassegna si svilupperà in maniera più ampia anche nei mesi autunnali, invernali e primaverili, con un’attenzione particolare a cinema e musica.

22 agosto 2025
Ore 10:28
Mistero nei cieli di Rende e Cosenza: tre scie luminose sorprendono i cittadini

Intorno alle 19:30 di ieri sera, il cielo sopra Rende e Cosenza si è improvvisamente illuminato, catturando l’attenzione di molti cittadini. Tre scie luminose, simili a comete, hanno attraversato l’orizzonte regalando uno spettacolo tanto inaspettato quanto affascinante.

L’evento, visibile anche da Rogliano e dai paesi limitrofi, ha subito alimentato curiosità e discussioni, con numerose foto e segnalazioni diffuse sui social.

Secondo chi ha assistito al fenomeno, le tre luci sono comparse quasi in simultanea e hanno solcato il cielo in rapida successione, lasciando dietro di sé una scia biancastra. «Sembravano comete – racconta un residente – ma si sono dissolte in pochi secondi».

Nonostante l’assenza, al momento, di una spiegazione ufficiale, eventi simili possono essere ricondotti a meteore, al passaggio di detriti spaziali o al riflesso di oggetti artificiali nell’atmosfera. Non si esclude che possa trattarsi anche di fenomeni collegati a esercitazioni o satelliti.

Al di là delle interpretazioni scientifiche, la serata ha regalato ai cosentini uno spettacolo raro. In tanti hanno espresso stupore ed entusiasmo, condividendo immagini e commenti tra piazze reali e virtuali.

Un piccolo grande evento che ha interrotto la routine quotidiana trasformando il cielo calabrese in un palcoscenico naturale di emozioni e mistero.

22 agosto 2025
Ore 08:23
Sergio Bernal allo Scolacium di Borgia

Il “Re del flamenco” Sergio Bernal conclude la tournée italiana con uno spettacolo al Parco Scolacium di Borgia. Tra danza, musica e cultura spagnola.

 

31 luglio 2025
Ore 16:04
Gianluigi Greco presenta la candidatura al rettorato Unical: «Ecco il mio programma»

31 luglio 2025
Ore 11:09
