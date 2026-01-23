Colpo fortunato al 10eLotto a Corigliano-Rossano, dove è stata centrata una vincita da 120 mila euro, la più alta del concorso di giovedì 22 gennaio e la seconda più consistente dall’inizio del 2026. La giocata vincente, un “9” con una puntata da 2 euro, è stata registrata al bar Olimpia di via Margherita.

Il concorso ha distribuito complessivamente 24,1 milioni di euro in premi su tutto il territorio nazionale, portando il totale dall’inizio dell’anno a 257,8 milioni. Un inizio particolarmente favorevole per i giocatori calabresi, che nelle ultime settimane hanno centrato diverse vincite di rilievo.