Colpo da 120 mila euro al 10eLotto con un “9” giocato al bar Olimpia di via Margherita. Premi per oltre 24 milioni nel concorso del 22 gennaio
Tutti gli articoli di Società
PHOTO
Colpo fortunato al 10eLotto a Corigliano-Rossano, dove è stata centrata una vincita da 120 mila euro, la più alta del concorso di giovedì 22 gennaio e la seconda più consistente dall’inizio del 2026. La giocata vincente, un “9” con una puntata da 2 euro, è stata registrata al bar Olimpia di via Margherita.
Il concorso ha distribuito complessivamente 24,1 milioni di euro in premi su tutto il territorio nazionale, portando il totale dall’inizio dell’anno a 257,8 milioni. Un inizio particolarmente favorevole per i giocatori calabresi, che nelle ultime settimane hanno centrato diverse vincite di rilievo.