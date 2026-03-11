«La deliberazione del Consiglio dei ministri che, su proposta del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, ha dichiarato lo stato di emergenza per dodici mesi nei territori delle province di Catanzaro e Cosenza colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici nel mese di febbraio è una risposta importante che consentirà di dare risposte immediate ai territori che erano già stati messi alla prova dall’impatto del ciclone Harry».



Lo afferma il sottosegretario all’Interno Wanda Ferro, che aggiunge: «Un primo stanziamento di 15 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali, al quale seguiranno ulteriori risorse, consentirà di attivare i primi interventi urgenti di soccorso e assistenza alla popolazione e di avviare il ripristino dei servizi e delle infrastrutture danneggiate.

Accogliendo in tempi brevissimi la richiesta del presidente della Regione Roberto Occhiuto, il governo guidato da Giorgia Meloni ha dimostrato ancora una volta un’attenzione concreta verso la Calabria».