"Radio2Live - Il cielo è sempre più blu" accende Cosenza: le voci dei protagonisti
Le parole di alcuni degli artisti che si sono esibiti alla kermesse organizzata in pieno centro storico nell'ambito della convenzione tra Regione Calabria, Calabria Film Commission e Rai Com. Ecco Michele Bravi, Francesco Sarcina (Le Vibrazioni), Alessandro Gaetano e Speedy.
Dal NAFSA agli accordi con università straniere, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” rafforza la propria dimensione globale. Nicole González Simonet: «Ogni studente straniero diventa ambasciatore del territorio»