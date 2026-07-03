Mythic, il progetto contro l'odio in Calabria: ce ne parla Lara Colace
La coordinatrice dell'iniziativa finanziata dall'UE ci racconta il perchè e l'obiettivo finale di Mythic: «Nella nostra regione c'è un problema di invisibilità strutturale che può essere combattuto solo sconfiggendo la paura di segnalare». I modi ci sono e sono stati pensati dagli stessi ragazzi
Dal 13 al 18 luglio l’undicesima edizione della Summer School promossa dal professor Fabio Piluso. Tra gli ospiti campioni del trading, specialisti dell’intelligenza artificiale e rappresentanti del mondo economico
Dal NAFSA agli accordi con università straniere, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” rafforza la propria dimensione globale. Nicole González Simonet: «Ogni studente straniero diventa ambasciatore del territorio»