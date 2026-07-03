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Mythic, il progetto contro l'odio in Calabria: ce ne parla Lara Colace

La coordinatrice dell'iniziativa finanziata dall'UE ci racconta il perchè e l'obiettivo finale di Mythic: «Nella nostra regione c'è un problema di invisibilità strutturale che può essere combattuto solo sconfiggendo la paura di segnalare». I modi ci sono e sono stati pensati dagli stessi ragazzi

3 luglio, 2026
la fiera ferita

Gli ambulanti raccontano anche la solidarietà di Cosenza: «Accoglienza micidiale» – VIDEO

Dopo il ciclone alla Fiera di San Giuseppe: «Abbiamo perso tutto, ma questa città ci ha fatto sentire a casa»
Patrizia De Napoli
18 marzo 2026
Ore 09:16
Gli ambulanti raccontano anche la solidarietà di Cosenza: «Accoglienza micidiale» –\u00A0VIDEO\n
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Corsa in pigiama, a Cosenza si corre per i bambini oncologici

1 luglio 2026
Ore 15:52
Corsa in pigiama, a Cosenza si corre per i bambini oncologici
Società

30 giugno 2026
Ore 14:31
Società

Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»

Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»

26 giugno 2026
Ore 09:08
Cosmo continua a esplorare il centro storico di Cosenza: «I quartieri sono il nostro laboratorio a cielo aperto»
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Trading, finanza e intelligenza artificiale: all’Unical torna la Summer School con esperti internazionali – VIDEO

Dal 13 al 18 luglio l’undicesima edizione della Summer School promossa dal professor Fabio Piluso. Tra gli ospiti campioni del trading, specialisti dell’intelligenza artificiale e rappresentanti del mondo economico

23 giugno 2026
Ore 15:45
Trading, finanza e intelligenza artificiale: all’Unical torna la Summer School con esperti internazionali – VIDEO
Società

Antonio Caruso, l'Avvocato di Quattromiglia: «Do voce ai giovani dell'Unical per amore della Calabria»

16 giugno 2026
Ore 14:22
Antonio Caruso, l'Avvocato di Quattromiglia: «Do voce ai giovani dell'Unical per amore della Calabria»
Società

Chiara Giordano la cultura come approdo e visione

15 giugno 2026
Ore 15:39
Chiara Giordano la cultura come approdo e visione
Società

"Radio2Live - Il cielo è sempre più blu" accende Cosenza: le voci dei protagonisti

13 giugno 2026
Ore 08:58
\"Radio2Live - Il cielo è sempre più blu\" accende Cosenza: le voci dei protagonisti
Società

Bornino lancia la sesta edizione dell’Aghia Sophia Fest

12 giugno 2026
Ore 15:31
Bornino lancia la sesta edizione dell’Aghia Sophia Fest
Società

Il Conservatorio di Cosenza guarda al mondo: «La Calabria oggi è parte di una rete internazionale» | VIDEO

Dal NAFSA agli accordi con università straniere, il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” rafforza la propria dimensione globale. Nicole González Simonet: «Ogni studente straniero diventa ambasciatore del territorio»

10 giugno 2026
Ore 15:27
Il Conservatorio di Cosenza guarda al mondo: «La Calabria oggi è parte di una rete internazionale» | VIDEO
Società

10 giugno 2026
Ore 09:30
Società

5 giugno 2026
Ore 15:21
Società

Alessandro Apreda il Dr Manhattan del web

3 giugno 2026
Ore 13:54
Alessandro Apreda il Dr Manhattan del web
Società

3 giugno 2026
Ore 11:00
Società

Preparazione atletica e benessere fisico, Manuel Lanzillotta: «Il recupero è allenamento, basta col mito del "no pain no gain"»

1 giugno 2026
Ore 13:23
Preparazione atletica e benessere fisico, Manuel Lanzillotta: «Il recupero è allenamento, basta col mito del \"no pain no gain\"»
Società

CRISTIAN CONFORTI

29 maggio 2026
Ore 14:44
CRISTIAN CONFORTI
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FRANZ CARUSO

26 maggio 2026
Ore 16:56
FRANZ CARUSO
Società

26 maggio 2026
Ore 16:54
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MATTEO LETTIERI RACCONTA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI

24 maggio 2026
Ore 13:21
MATTEO LETTIERI RACCONTA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELLE ARTI
Società

Da Londra alla Presila, cori senza frontiere

22 maggio 2026
Ore 14:38
Da Londra alla Presila, cori senza frontiere
Società

Dario Brunori canta al Mariano Santo

21 maggio 2026
Ore 10:21
Dario Brunori canta al Mariano Santo

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