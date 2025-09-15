Ha appena compiuto 18 anni, ma possiede già la forza e la determinazione di chi guarda al futuro con idee chiare. Sara Cipolla, giovane cosentina, è tra le finaliste di Miss Reginetta d’Italia, il concorso che da anni valorizza bellezza e aspirazioni delle nuove generazioni.



Studentessa con una grande passione per la danza, Sara sogna da sempre di trasformare quell’amore in una carriera da ballerina professionista. Un desiderio nato da bambina che oggi si intreccia con l’emozione di calcare la passerella, vivendo un’esperienza indimenticabile.

Con il suo sorriso luminoso e un’eleganza innata, è riuscita a conquistare sia il pubblico che la giuria, mostrando come fascino e talento possano convivere. “Essere arrivata in finale è per me un traguardo meraviglioso – racconta – ma anche un nuovo inizio. Voglio continuare a inseguire la mia passione per la danza e dimostrare che con dedizione e costanza tutto si può realizzare”.



Sara porta con sé non solo l’orgoglio della sua città, ma anche la voce di tutte le ragazze che lottano ogni giorno per realizzare i propri sogni senza mai arrendersi.