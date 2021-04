Rende, violate norme anti-Covid: chiuso ristorante, sanzionati sei clienti

Nella serata di ieri i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Rende, impiegati nell’incessante controllo del rispetto delle prescrizioni imposte dall’attuale DPCM, in ragione dell’esigenza epidemiologica da Covid-19, hanno elevato una sanzione amministrativa nel confronti del titolare di un ristorante del centro e di 6 clienti, sorpresi a consumare cibo e bevande al tavolo, all’interno del locale, in chiara violazione dei divieti imposti sia dall’ultimo DPCM del 13 marzo e sia dall’ordinanza della Regione Calabria. I carabinieri hanno anche disposto la chiusura immediata per cinque giorni della struttura recettiva.

Dall’entrata in vigore delle ultime disposizioni che hanno decretato la zona rossa per la regione Calabria, i militari dell’Arma, impegnati in mirati servizi anti-assembramento, hanno controllato circa 360 persone e 50 sono le violazioni già contestate ai trasgressori.