Dagli incarichi sanitari ai profili tecnici e amministrativi: ecco i bandi aperti, le scadenze e dove presentare domanda

Ecco una panoramica dei bandi aperti a Cosenza e provincia per chi è in cerca di lavoro. Di seguito requisiti, scadenze e link utili per candidarsi.

COSENZA – Direzione chirurgia senologica “Annunziata – Mariano Santo”

Un incarico di alta responsabilità nella sanità pubblica calabrese. L’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di chirurgia senologica (Breast Unit) presso l’Azienda ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara” di Cosenza.

Si tratta di un solo posto disponibile, destinato a un dirigente medico con comprovata esperienza nell’area chirurgica. Il contratto è a tempo determinato, con durata quinquennale.

La struttura rientra nel Dipartimento delle specialità chirurgiche e si occupa di interventi programmati ad alta complessità, con l’utilizzo di tecniche avanzate nel campo della chirurgia senologica.

Per partecipare è richiesto il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia e l’iscrizione all’albo professionale. È necessaria inoltre un’anzianità di servizio di almeno sette anni, di cui cinque nella disciplina di Chirurgia generale o Chirurgia plastica ricostruttiva (o equipollenti), accompagnata dalla relativa specializzazione. In alternativa, è sufficiente un’anzianità di dieci anni nella disciplina. Completano il profilo un curriculum professionale adeguato e l’attestato di formazione manageriale.

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli e un colloquio.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 30 maggio 2026.

La candidatura deve essere inoltrata esclusivamente online tramite il portale inPA qui.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito istituzionale dell’ente:http://www.aziendazero.regione.calabria.it/

oppure la sezione dedicata:https://online-aziendazero.sisr.regione.calabria.it/L190/sezione/show/10964

COSENZA – Direttore struttura complessa Farmacia ospedaliera

L’Azienda per il Governo della Sanità della Regione Calabria – Azienda Zero ha pubblicato un avviso per il conferimento di un incarico quinquennale di direzione della struttura complessa di Farmacia ospedaliera presso l’Azienda ospedaliera “Annunziata – Mariano Santo – S. Barbara” di Cosenza.

Il posto disponibile è uno, con contratto a tempo determinato. Il profilo richiesto è quello di farmacista con competenze professionali e manageriali documentate nell’ambito della farmacia ospedaliera. La figura selezionata dovrà dimostrare capacità organizzative, esperienza nella gestione delle priorità della struttura, conoscenza dei fabbisogni delle unità operative aziendali e attitudine al coordinamento secondo criteri di efficacia, appropriatezza ed efficienza.

Per partecipare sono richiesti laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, iscrizione all’Albo professionale dei farmacisti, anzianità di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina o equipollente, e specializzazione. In alternativa è richiesta un’anzianità di dieci anni nella disciplina. Sono inoltre necessari curriculum professionale adeguato e attestato di formazione manageriale.

La selezione prevede un colloquio. La scadenza per presentare domanda è fissata al 30 maggio 2026.

Domanda tramite inPA.

COSENZA – Camera di Commercio, specialista tecnico green

La Camera di Commercio di Cosenza ha bandito un concorso pubblico per esami per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area degli istruttori, profilo professionale “specialista tecnico per la sostenibilità”, posizione di lavoro “specialista tecnico green”.

Il concorso è riservato ai soggetti appartenenti alle categorie protette di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 68/1999.

Tra i requisiti richiesti ci sono età non inferiore ai 18 anni, iscrizione negli elenchi previsti dalla legge 68/1999, appartenenza riconosciuta alle categorie protette e stato di disoccupazione. Per il titolo di studio sono ammessi diploma di geometra, perito edile o diploma tecnico “Costruzioni, ambiente e territorio”. Sono considerati validi anche titoli superiori assorbenti, tra cui lauree in architettura, ingegneria civile, ingegneria edile, ingegneria ambientale, urbanistica, scienze ambientali, ingegneria industriale ed energetica.

Le prove sono già calendarizzate: eventuale preselettiva il 2 luglio 2026 alle 9:30, prova scritta il 2 luglio alle 14:30 e prova orale il 6 ottobre 2026. La selezione prevede quesiti logico-deduttivi, prova scritta su situazioni di lavoro e colloquio con simulazione di casi reali, competenze tecniche e soft skill.

La scadenza per presentare domanda è il 28 maggio 2026.

Domanda tramite piattaforma Concorsi Smart.

Scheda inPA

BISIGNANO – Comune, funzionario tecnico

Il Comune di Bisignano ha pubblicato un avviso di mobilità volontaria esterna per la copertura di un posto a tempo pieno e indeterminato nell’area dei funzionari e dell’elevata qualificazione, con profilo professionale di funzionario tecnico.

La procedura è rivolta a personale già in servizio a tempo indeterminato presso una pubblica amministrazione. Sono richiesti il superamento del periodo di prova, l’inquadramento nell’area dei funzionari o equivalente con profilo tecnico, idoneità psico-fisica, assenza di condanne penali, procedimenti disciplinari e valutazioni negative recenti. È inoltre necessario l’assenso alla mobilità da parte dell’ente di appartenenza, salvo i casi in cui non sia richiesto.

Il titolo di studio richiesto è laurea in Ingegneria o Architettura, o titoli equipollenti, con abilitazione professionale o iscrizione all’albo.

La selezione prevede un colloquio sulle motivazioni, sulle competenze professionali e sulle materie attinenti al profilo: ordinamento degli enti locali, codice dei contratti pubblici, procedimento amministrativo, trasparenza e anticorruzione.

La scadenza è fissata al 17 maggio 2026.

Domanda tramite inPA.

ORSOMARSO – Comune, funzionario amministrativo-contabile

Il Comune di Orsomarso ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto a tempo indeterminato part-time 18 ore come funzionario amministrativo-contabile, area dei funzionari e dell’elevata qualificazione.

Sono ammessi candidati in possesso di laurea magistrale, specialistica, vecchio ordinamento o triennale in ambiti giuridici, economici, politici, amministrativi e sociali. Tra i titoli indicati rientrano Giurisprudenza, Scienze dell’economia, Scienze economico-aziendali, Finanza, Scienze politiche, Pubbliche amministrazioni, Relazioni internazionali, Sociologia e classi equiparate.

Le prove verteranno su diritto costituzionale e amministrativo, ordinamento degli enti locali, procedimento amministrativo, trasparenza, anticorruzione, pubblico impiego, ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, appalti, contratti e servizi comunali. È prevista una preselezione se i candidati ammessi saranno più di 50. La prova scritta potrà consistere in elaborato teorico-pratico, schema di atti amministrativi o contabili, quesiti sintetici o a risposta multipla. La prova orale verterà sulle stesse materie e comprenderà anche accertamento di inglese e informatica.

La scadenza è il 14 maggio 2026.

Domanda tramite inPA:

TREBISACCE – Comune, istruttore tecnico geometra

Il Comune di Trebisacce cerca un istruttore tecnico geometra, area degli istruttori, con contratto a tempo indeterminato part-time 25 ore settimanali.

Sono richiesti diploma di geometra, diploma in Costruzioni, ambiente e territorio, oppure lauree in ingegneria civile e ambientale, architettura, pianificazione territoriale, scienze e tecniche dell’edilizia, ingegneria civile, ingegneria dei sistemi edilizi, ingegneria della sicurezza, ingegneria per l’ambiente e il territorio, pianificazione urbanistica e ambientale, scienze e tecnologie per l’ambiente e il territorio.

Le materie d’esame sono numerose e riguardano diritto amministrativo, enti locali, codice degli appalti, urbanistica, edilizia privata, tutela ambientale e paesaggistica, lavori pubblici, RUP, direzione lavori, espropri, catasto, vincoli urbanistici, barriere architettoniche, antincendio, protezione civile, privacy, trasparenza, anticorruzione, sicurezza sul lavoro, pubblico impiego e reati contro la pubblica amministrazione.

È prevista eventuale preselezione se i candidati supereranno quota 50. Seguiranno prova scritta e prova orale, con accertamento di lingua inglese e competenze informatiche.

La scadenza è il 13 maggio 2026.

Domanda tramite inPA.

RENDE – Università della Calabria, ricercatore in Malattie del sangue

L’Università della Calabria ha indetto una procedura selettiva per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track, gruppo scientifico-disciplinare 06/MEDS-09, Malattie del sangue, oncologia e reumatologia, settore MEDS-09/B Malattie del sangue. Il posto è presso il Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione.

È richiesto il titolo di dottore di ricerca o equivalente conseguito in Italia o all’estero, oppure, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica.

La selezione avviene tramite valutazione dei titoli, del curriculum, della produzione scientifica e della conoscenza della lingua straniera.

La scadenza è il 13 maggio 2026.

Domanda tramite piattaforma PICA:

COSENZA – Azienda Ospedaliera, borsa di studio per ricercatore

L’Azienda Ospedaliera di Cosenza ha pubblicato un avviso per il conferimento di una borsa di studio di 12 mesi, rinnovabile, nell’ambito del Piano sanitario nazionale 2024. Il progetto riguarda l’implementazione dell’analisi intraoperatoria dei linfonodi sentinella mediante tecnologia OSNA e la caratterizzazione molecolare rapida con piattaforma Idylla nel carcinoma polmonare non a piccole cellule.

Il posto disponibile è uno. Sono richieste laurea magistrale in Biologia, Biotecnologie mediche, veterinarie e farmaceutiche, Biotecnologie industriali, Farmacia o Chimica e Tecnologie Farmaceutiche, oppure titoli equiparati o riconosciuti in Italia.

La selezione avverrà per titoli e colloquio se ci sarà più di un candidato; in caso contrario, si procederà alla sola valutazione dei titoli.

La scadenza è l’11 maggio 2026.

Domanda tramite inPA

CASSANO ALLO IONIO – Comune, funzionario tecnico PNRR

Il Comune di Cassano allo Ionio ha indetto una selezione pubblica per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo determinato e parziale, 25 ore settimanali, di un funzionario tecnico destinato all’attuazione di interventi PNRR.

Sono richieste laurea in Ingegneria o Architettura, abilitazione professionale e iscrizione all’albo.

Il colloquio, con punteggio massimo di 30 punti, verterà su ordinamento degli enti locali, procedimento amministrativo, accesso agli atti, privacy, trasparenza, anticorruzione, legislazione edilizia e urbanistica, codice dei contratti pubblici, norme ambientali, rendicontazione di finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei, PNRR e Piano nazionale complementare.

La scadenza è il 9 maggio 2026.

Domanda tramite inPA:

ORIOLO – Comune, operaio specializzato idraulico

Il Comune di Oriolo ha bandito un concorso pubblico per un posto part-time 18 ore settimanali e a tempo indeterminato come operaio specializzato idraulico, area degli operatori esperti.

Sono richiesti licenza della scuola dell’obbligo o assolvimento dell’obbligo scolastico, insieme ad attestato professionale relativo alle mansioni di idraulico. In alternativa, è ammessa documentazione che certifichi almeno due anni di attività lavorativa come idraulico presso enti pubblici, aziende private o come impresa artigiana. È valido anche un diploma di scuola superiore attinente alle mansioni richieste. Necessaria la patente B o superiore.

È richiesta esperienza professionale di almeno due anni nel campo dell’impiantistica idraulica o in specialità tecnico-manutentive simili.

Se le domande saranno più di 50, si svolgerà una preselezione a quiz. La prova pratica accerterà le capacità operative del candidato nell’ambito delle manutenzioni, anche con uso di attrezzature e mezzi. La prova orale riguarderà nozioni sugli enti locali, manutenzione stradale, verde pubblico, edilizia, impiantistica meccanica, elettrica e idraulica, sicurezza sul lavoro, codice di comportamento, informatica di base e lingua inglese.

La scadenza è l’8 maggio 2026.

Domanda tramite inPA:

DIAMANTE – Comune, due agenti di polizia locale

Il Comune di Diamante ha pubblicato un concorso per due posti a tempo pieno e indeterminato di istruttore di vigilanza, agente di polizia locale.

Sono richiesti diploma di scuola secondaria di secondo grado e patente B o superiore in corso di validità.

È prevista eventuale preselezione se gli aspiranti saranno più di 50. La selezione prevede una prova scritta e una prova orale. Le materie riguardano ordinamento degli enti locali, legislazione nazionale e regionale sulla polizia locale, codice della strada, sanzioni amministrative, pubblica sicurezza, edilizia e urbanistica, ambiente e rifiuti, commercio, diritto penale, procedura penale, funzioni di polizia giudiziaria, diritto amministrativo, accesso agli atti, trasparenza, privacy, documentazione amministrativa, pubblico impiego e codice di comportamento. Durante l’orale saranno accertate anche conoscenza della lingua inglese e competenze informatiche.

La scadenza è il 7 maggio 2026.

Domanda tramite inPA

RENDE – Università della Calabria, collaboratore ingegnere gestionale

L’Università della Calabria ha pubblicato una selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di un incarico di collaborazione individuale con contratto di lavoro autonomo nell’ambito del progetto SAVE, Sistema Automatico di Valorizzazione degli Extraprofilo.

Il posto disponibile è uno. È richiesta laurea magistrale, specialistica o vecchio ordinamento in Ingegneria gestionale, o titolo equipollente, insieme ad almeno due anni di esperienza nel settore.

La selezione prevede un colloquio.

La scadenza è il 4 maggio 2026.

La domanda può essere inviata via Pec all’indirizzo:

dipartimento.dimeg@pec.unical.it

Oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, Università della Calabria, via P. Bucci, Cubo 46/C, secondo piano, 87036 Arcavacata di Rende.

Scheda inPA