Una donazione che lega solidarietà, sport e istituzioni nel segno della vita. In occasione della Festa della Mamma, l’Associazione Jole Santelli ha consegnato al reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Castrovillari l’opera “L’Albero della Vita”. Alla cerimonia erano presenti Paola e Roberta Santelli, che hanno voluto omaggiare il personale sanitario e le famiglie con un simbolo che richiama le radici dei valori e la forza della resilienza. L’iniziativa ha visto una partecipazione corale del territorio. Tra i presenti, i vertici della Smile Cosenza Pallanuoto, con il presidente Francesco Manna e il vice Armando Filomia, a testimoniare la vicinanza del mondo sportivo alle realtà sociali e sanitarie della provincia. «Lo sport deve essere strumento di unione e speranza, presente non solo nelle vittorie ma anche nei momenti più delicati della vita», ha dichiarato Manna, sottolineando l'importanza di fare rete.

Il momento della donazione ha offerto l’occasione per fare il punto sulla salute del presidio ospedaliero. La dottoressa Giulia Cerenzia, primario del reparto, insieme alla dirigente medico Rita Mocciaro, ha evidenziato un dato clinico e sociale di rilievo, il costante aumento dei parti presso la struttura. Un trend positivo che conferma la fiducia delle famiglie del comprensorio nei confronti dell'equipe medica e dei servizi offerti dal punto nascita di Castrovillari. «Questa ricorrenza coincide con un dato particolarmente positivo per il nostro presidio - ha spiegato la dottoressa Cerenzia -, ogni nuova nascita rappresenta un valore fondamentale per il futuro della nostra comunità».

La valenza politica e sociale dell'evento è stata sottolineata dalla presenza di numerose autorità: l’assessore regionale Gianluca Gallo, i consiglieri regionali Elisabetta Santoianni e Ferdinando Laghi, il sindaco di Mormanno Paolo Pappaterra, il sindaco di Civita Alessandro Tocci e la consigliera comunale di Castrovillari Anna De Gaio. La giornata si è conclusa con un messaggio rivolto alla comunità e agli operatori: un invito alla resilienza e alla condivisione. Citando l'autore Paulo Coelho, è stata ribadita l'importanza di accettare e valorizzare sé stessi nel percorso di cura e assistenza, ricordando che le vittorie più significative sono quelle ottenute attraverso l'impegno collettivo e la capacità di non arrendersi di fronte alle sfide del sistema sanitario. L’opera donata rimarrà esposta nel reparto, restando come traccia visibile di una sinergia che punta a mettere al centro la persona e il supporto alle nuove vite che nascono sul territorio.