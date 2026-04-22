Pranzo, aperitivo al tramonto e cena per celebrare la Festa della Liberazione con live show, dj set e un menu degustazione di 7 portate

La Festa della Liberazione, il 25 aprile, commemora la fine della Seconda Guerra Mondiale e la riconquista della libertà in Italia, un momento simbolo di unità e rinascita nazionale.

Per celebrare il valore della libertà, il Riva Restaurant & Lounge Bar di Falerna Marina propone una giornata evento a tema che unisce la storia della musica italiana alla sua arte culinaria, offrendo un’esperienza immersa in gioia e tradizione in chiave contemporanea.

Partendo dal pranzo e prolungandosi fino a sera, l'intrattenimento prevede uno show musicale dal vivo: chitarra acustica, performance canore e DJ set si alternano in un omaggio ai brani iconici della nostra musica: dalle melodie intense della canzone d'autore alle ritmiche note del pop italiano. Ritmi soft per pranzo e cena, intensità festosa per l'aperitivo pomeridiano e il tramonto sul mare, creando un’armonia che evoca i ricordi della nostra nazione e le eccellenze che la rendono famosa nel mondo.

Il menu degustazione di 7 portate è il cuore pulsante della giornata: un viaggio progressivo che intreccia tradizione italiana e audacia contemporanea, evocando memoria, identità e calore conviviale. Ogni portata dialoga armoniosamente con calici di vini selezionati, amplificandone le sfumature, dalla sinfonia di texture negli antipasti, ai sapori ancestrali rivisitati nei primi, all'esplosione audace del secondo, fino al finale liberatorio del dessert. Non solo un pasto, ma un rito che rende la celebrazione unica e personale. In alternativa, scelta libera dal menu à la carte della cucina contemporanea di pesce Riva.

Gli ospiti potranno vivere la giornata all'esterno, tra brezze marine e sole primaverile, in un'atmosfera panoramica e rilassata che invita a prolungare ogni momento.

L'attenzione ai dettagli farà la differenza: tutti i partecipanti all’evento potranno indossare un dettaglio che richiami i colori della bandiera nazionale. Un tocco di rosso, verde o bianco sarà sufficiente per contribuire a creare un'atmosfera festosa e patriottica.

Musica, gastronomia e tradizione si fondono per dar vita ad un evento che consentirà agli ospiti di trascorrere l’importante giornata di festa in assoluta spensieratezza, immergendosi nella bellezza della cultura italiana.

A riguardo, il fondatore Roberto Gallo ha dichiarato: «Poter trascorrere il 25 aprile con i nostri ospiti è una gioia. Offrire spettacolo e menu pensati per l’occasione è il nostro modo di celebrare questa festa con l’attenzione che merita».