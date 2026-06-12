Continuano senza sosta sul territorio comunale di Rende i controlli voluti dal Sindaco, Sandro Principe, per garantire il corretto conferimento della spazzatura. L’Assessore all’Ambiente, Ing. Andrea Cuzzocrea, gestisce da tempo, in totale armonia con il Settore Ambiente del Comune, un’azione efficace di vigilanza anche con l’ausilio degli ispettori ambientali, che hanno iniziato da poco a sensibilizzare i condomini sulle buone pratiche della raccolta e a monitorare il territorio in cerca dei punti critici.

I monitoraggi sul territorio producono risultati ulteriori e significativi. Infatti, la Polizia Locale ha sanzionato a maggio oltre dieci condomini e alcuni esercizi pubblici che hanno violato l’ordinanza sindacale sulla raccolta differenziata. Sul fronte del contrasto agli illeciti ambientali, continuano a dare un contributo fondamentale le sofisticate telecamere mobili in dotazione della Polizia Locale.

Grazie al loro costante utilizzo, è stato possibile individuare e denunciare all’autorità giudiziaria varie persone colte in flagranza durante l’abbandono incontrollato di rifiuti. L’Amministrazione Comunale ribadisce, infine, che non si useranno i guanti bianchi nei confronti di chi deturpa il decoro urbano con comportamenti incivili.