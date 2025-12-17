Il convegno natalizio dell’associazione dei maître ha riunito i professionisti della sala in una giornata di confronto, identità e alta ospitalità

Si è tenuto presso la nota location sul mare, il Riva Restaurant & Lounge Bar il tradizionale pranzo di Natale di A.M.I.R.A. Calabria Sud, sezione territoriale dell’Associazione Maître Italiani Ristoranti e Alberghi, che riunisce professionisti della ristorazione e dell’ospitalità ed è punto di riferimento nazionale per la cultura del servizio di sala, oltre a essere editrice di una rivista specializzata di settore.

L’appuntamento ha coinvolto soci e operatori del comparto in un clima di convivialità e confronto, rappresentando un momento significativo per rafforzare i legami associativi, condividere esperienze professionali e celebrare i valori fondanti di A.M.I.R.A.: eleganza del servizio, competenza, formazione continua e identità professionale.

La suggestiva cornice sul mare di Falerna ha fatto da sfondo a un evento che ha trovato nel Riva Restaurant & Lounge Bar una location ideale, capace di coniugare raffinatezza, riservatezza e un’organizzazione attenta a ogni dettaglio. Gli ambienti, curati e accoglienti, hanno garantito un’atmosfera coerente con lo spirito dell’incontro.

Cuore della giornata, il percorso gastronomico studiato ad hoc, un pranzo di Natale capace di unire tecnica contemporanea, richiami alla haute cuisine francese e valorizzazione delle eccellenze del territorio calabrese. Una proposta che ha messo al centro la qualità della materia prima, l’equilibrio dei sapori e la delicatezza delle esecuzioni, in perfetta sintonia con l’attenzione al dettaglio che contraddistingue l’alta ospitalità.

Per il Riva Restaurant & Lounge Bar, ospitare il pranzo di Natale di A.M.I.R.A. Calabria Sud ha rappresentato un momento di grande valore e prestigio.

«Siamo orgogliosi di aver accolto i professionisti di A.M.I.R.A. Calabria Sud – ha dichiarato Roberto Gallo, titolare del Riva Restaurant – e di aver contribuito a una giornata che celebra il servizio, la professionalità e la cultura dell’accoglienza».

L’evento si è concluso in un clima di partecipazione e condivisione, confermando il Riva Restaurant & Lounge Bar come location di riferimento per eventi associativi, incontri business e manifestazioni di ogni genere, dove la qualità rappresenta una garanzia costante.