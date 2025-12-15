Tre giorni dedicati ai grandi classici della cucina romana, tra street food, musica dal vivo e opzioni per tutti
Dal 19 al 21 dicembre, Villa Nuova – Piazza della Vittoria di Cosenza si trasformerà in un vero e proprio angolo di Roma grazie al Carbonara Festival, evento gastronomico dedicato ai sapori autentici della tradizione capitolina. Tre giorni all’insegna del gusto, del divertimento e della convivialità, con ingresso libero e servizi attivi senza interruzioni.
Il festival propone un ampio menù che celebra i piatti simbolo della cucina romana: dalla pasta carbonara alla cacio e pepe, passando per l’amatriciana, senza dimenticare specialità iconiche come il carciofo alla giudia, il fiore di zucca, i supplì in tre varianti, il filetto di baccalà, la coda alla vaccinara, le polpette al sugo, l’abbacchio scottadito, la trippa e i fagioli con le cotiche.
Ampio spazio anche allo street food con porchetta d’Ariccia, coppiette, pinsa romana in otto versioni e puccia romana in sei varianti, fino ai dolci della tradizione come i maritozzi con la panna, accompagnati da birra fresca e vino dei Castelli Romani. Sono previste inoltre proposte vegane e vegetariane.
Particolare attenzione è riservata ai celiaci: sarà infatti presente una cucina su ruote certificata e incontaminata, dove sarà possibile gustare in totale sicurezza tre primi piatti tradizionali e la porchetta originale dei Castelli IGP.
Il programma sarà arricchito da momenti di intrattenimento: sabato sera e domenica a pranzo il palco ospiterà il NovaRoma Live Show, con canzoni popolari romane e altri brani della tradizione musicale italiana.
Gli orari del Carbonara Festival sono:
- venerdì 19 dicembre dalle 18:00 alle 23:30
- sabato 20 dicembre dalle 11:30 alle 23:30
- domenica 21 dicembre dalle 11:30 alle 22:00
Tavoli e panche saranno a disposizione del pubblico per gustare comodamente ogni piatto. Un’occasione per vivere l’atmosfera natalizia attraverso i profumi e i sapori della cucina romana.