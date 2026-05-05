Il Gruppo Citrigno, per il tramite del proprio Presidente Alfredo Citrigno, comunica di aver preso atto dell’impossibilità di assicurare ulteriore continuità al percorso avviato per la riattivazione del Sant’Anna Hospital. Si è trattato di una decisione resa inevitabile dall’evoluzione del quadro amministrativo e giudiziario, culminata nella definitiva perdita dell’accreditamento sanitario della struttura.

A seguito delle modifiche intervenute, era stato elaborato un articolato progetto di riconversione dell’autorizzazione sanitaria fondato sull’attivazione di attività ad alta specialità, con l’obiettivo di contribuire concretamente alla riduzione della mobilità passiva e al rafforzamento dell’offerta sanitaria regionale.

Tuttavia, il regime commissariale della sanità calabrese e il piano di rientro probabilmente hanno impedito il maturare di concreti sviluppi istituzionali idonei a consentire una valutazione effettiva del nuovo progetto da parte del Dipartimento competente.

Tale contesto ha determinato una condizione di oggettiva impossibilità nel proseguire ulteriormente un’iniziativa che il Gruppo ha perseguito sino all’ultimo con senso di responsabilità, correttezza istituzionale e piena disponibilità al confronto, sostenendo, tra l’altro, rilevanti investimenti economici. Una situazione che non può più incidere sulle prospettive di sviluppo del Gruppo, oggi impegnato in nuovi programmi di espansione sanitaria, tra i quali il progetto del San Pietro Hospital, destinato a sorgere all’interno del complesso sanitario di Via Tommaso Campanella.

Nel corso di questo percorso, il Gruppo ha avuto modo di apprezzare l’elevato senso di appartenenza e la professionalità del personale del Sant’Anna Hospital, che sarà tenuto in considerazione nei progetti futuri, e al quale desidera rivolgere un sincero ringraziamento, unitamente alle organizzazioni sindacali e agli organi della procedura. Resta il rammarico per la mancata possibilità di portare a compimento un progetto che avrebbe potuto rappresentare una significativa opportunità di rilancio sanitario, occupazionale e sociale per la città di Catanzaro.