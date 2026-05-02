In serata il violento impatto in territorio di Lattarico. Sul posto tre ambulanze del 118, carabinieri e vigili del fuoco

Grave incidente nella serata di oggi nel territorio di Lattarico, nella zona Campo di Fieno. Secondo le prime informazioni, nello scontro tra due auto sarebbero rimaste coinvolte quattro persone, tra cui due bambini.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, oltre a carabinieri e vigili del fuoco. Tutti i feriti sarebbero stati trasportati in ospedale a Cosenza in codice rosso.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.