In una stagione in cui la leggerezza incontra l’intenzione, Silvian Heach presenta un’esperienza in boutique dal carattere raffinato, pensata per celebrare la piena espressione della collezione Spring/Summer 2026 dove Ortensia Imbrogno diventa la protagonista.

Il 9 maggio, la boutique si trasforma in un luogo sospeso tra estetica e presenza, dando vita a uno Spring party dedicato a un pubblico consapevole, capace di riconoscere nella moda un linguaggio identitario.

Al centro dell’esperienza, Ortensia Imbrogno, in qualità di brand ambassador, interpreta una visione contemporanea dell’eleganza, fatta di misura, sensibilità e naturalezza. La sua presenza introduce una narrazione che supera il prodotto, restituendo valore al gesto, all’incontro, alla relazione.

L’esperienza

Dalle ore 17:00 alle 20:00, lo spazio evolve in un ambiente curato nei minimi dettagli:

un DJ set selezionato, capace di accompagnare con discrezione il ritmo della serata

un aperitivo raffinato, pensato come estensione dell’esperienza sensoriale

la collezione SS26, raccontata attraverso materie, volumi e movimento

L’evento si configura come un momento intimo e fluido, in cui il pubblico è invitato a vivere il brand in modo spontaneo e autentico con la presenza di Ortensia Imbrogno.

Private Notes

Per gli ospiti che prenderanno parte all’evento:

sarà possibile accedere a una condizione riservata, comunicando in boutique il codice ORTENSIA20 al momento dell’acquisto e per ogni acquisto è previsto uno special gift in limited edition.

Tali condizioni sono gestite e curate esclusivamente dalla boutique Silvian Heach di Cosenza e Arav Group e non coinvolgono direttamente Ortensia Imbrogno.

Direzione estetica

Con questo appuntamento, Silvian Heach rinnova la propria visione di spazio retail come luogo di cultura estetica e connessione. La presenza di Ortensia Imbrogno diventa espressione di una femminilità contemporanea: essenziale, consapevole, profondamente autentica.