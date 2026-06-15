La Calabria entra nel racconto di una delle produzioni televisive più amate e longeve della televisione italiana. Per celebrare i trent'anni di Un posto al sole, la storica soap opera di Rai 3 lascia temporaneamente Napoli e sceglie alcuni dei luoghi più suggestivi della regione come set delle nuove puntate.

Dal 15 al 19 giugno la troupe sarà impegnata tra le montagne della Sila e la Riviera dei Cedri per realizzare una serie di scene che entreranno a far parte delle storyline estive in onda a partire dalla metà di luglio.

Protagonisti delle riprese saranno alcuni dei volti più amati della fiction: Rossella, interpretata da Giorgia Gianetiempo, Nunzio, interpretato da Vladimir Randazzo, Micaela, interpretata da Gina Amarante, Samuel, interpretato da Samuele Cavallo, e Jimmy, interpretato da Gennaro De Simone.

Il viaggio calabrese della soap partirà da Camigliatello Silano, nel cuore dell'altopiano silano, per poi spostarsi lungo la costa tirrenica tra Scalea, San Nicola Arcella e Praia a Mare. Le bellezze naturali del territorio, i paesaggi montani, le spiagge e i borghi affacciati sul mare diventeranno parte integrante delle vicende dei protagonisti, offrendo una vetrina nazionale a una delle aree più affascinanti della regione.

L'iniziativa rappresenta una significativa opportunità di promozione turistica per la Calabria. Le immagini che milioni di telespettatori vedranno nelle puntate estive contribuiranno infatti a valorizzare luoghi già molto apprezzati dai visitatori ma che attraverso la fiction potranno raggiungere un pubblico ancora più ampio.

Un posto al sole, in onda dal 1996 su Rai 3, è il daily drama più longevo della televisione italiana. Realizzato presso il Centro di Produzione Rai di Napoli, è una produzione Rai Fiction, Fremantle e Centro di Produzione Rai di Napoli e continua a rappresentare uno dei prodotti di punta della programmazione della rete.

Un risultato reso possibile grazie alla collaborazione tra Regione Calabria, Dipartimento Turismo, Fondazione Calabria Film Commission e Rai Com, nell'ambito delle attività finalizzate alla promozione audiovisiva e turistica del territorio regionale.

Per cinque giorni, dunque, la Calabria non sarà soltanto uno sfondo, ma diventerà protagonista di una delle serie più seguite della televisione italiana, portando sul piccolo schermo il fascino della Sila e della costa tirrenica davanti a milioni di spettatori.