L’Arcomagno di San Nicola Arcella potrà essere visitato anche durante l’autunno attraverso aperture dedicate ai gruppi organizzati. La nuova iniziativa della Pro Loco consente ad associazioni, comitive e gruppi escursionistici o turistici di programmare l’accesso al sito fuori dalle giornate ordinarie, previa prenotazione.

Il progetto, denominato “Autunno all’Arcomagno”, punta ad ampliare il periodo di fruizione di uno dei luoghi naturalistici più conosciuti della costa tirrenica calabrese e a sostenere la destagionalizzazione dell’offerta turistica di San Nicola Arcella.

Visite dedicate ai gruppi organizzati

La proposta è rivolta a gruppi di amici, associazioni, comitive e realtà impegnate nell’organizzazione di escursioni e viaggi.

Per accedere sarà necessario contattare preventivamente la Pro Loco e concordare la data della visita. L’apertura sarà valutata anche in relazione alle condizioni meteorologiche e di sicurezza del sito.

La formula permette di organizzare un’escursione all’Arcomagno senza essere vincolati esclusivamente al calendario delle aperture ordinarie. Informazioni sulle modalità di accesso, sugli orari e sulle eventuali prescrizioni saranno comunicate al momento della prenotazione.

L’Arcomagno aperto nei fine settimana di ottobre

Accanto alle visite riservate ai gruppi, restano confermate le aperture al pubblico durante tutti i fine settimana di ottobre.

In queste giornate anche visitatori singoli, coppie e famiglie potranno raggiungere la spiaggia e l’arco naturale seguendo le consuete modalità di accesso, sempre nel rispetto delle condizioni stabilite per la sicurezza e la tutela dell’area.

L’apertura autunnale offre la possibilità di visitare il sito in un periodo generalmente meno affollato rispetto ai mesi centrali dell’estate. Le temperature più contenute possono inoltre rendere più agevole il percorso pedonale, fermo restando che l’accessibilità dipende sempre dalle condizioni del mare e del meteo.

Un progetto per prolungare la stagione turistica

Con “Autunno all’Arcomagno”, la Pro Loco punta a promuovere il territorio di San Nicola Arcella anche dopo la conclusione della stagione balneare.

L’obiettivo è integrare l’offerta estiva con escursioni e visite organizzate capaci di generare nuove presenze nei mesi autunnali. La possibilità di concordare aperture dedicate potrebbe interessare anche associazioni, operatori turistici e gruppi provenienti da fuori regione.

L’iniziativa intende allo stesso tempo garantire una fruizione programmata del sito, conciliando le esigenze dei visitatori con la tutela del patrimonio naturalistico.

Come prenotare la visita

Per richiedere un’apertura riservata è necessario scrivere all’indirizzo email prolocosannicolaarcella@gmail.com.

Nel messaggio è opportuno indicare il numero dei partecipanti, il periodo desiderato e un recapito del referente del gruppo. La visita potrà essere confermata dalla Pro Loco dopo la verifica della disponibilità e delle condizioni necessarie per accedere al sito.

Per le aperture ordinarie dei fine settimana è consigliabile controllare preventivamente eventuali aggiornamenti dovuti al maltempo o a temporanee limitazioni del percorso.