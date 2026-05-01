Pino Villella denuncia degrado diffuso tra centro e periferie e chiede manutenzione più frequente, controlli e maggiore informazione sulle isole ecologiche

Con l’estate alle porte, Fratelli d’Italia Corigliano Rossano torna ad attaccare l’amministrazione comunale sul tema del decoro urbano, denunciando una situazione di degrado diffuso che riguarderebbe tanto il centro quanto le periferie. A intervenire è il responsabile di circolo Pino Villella, che parla di una città segnata da incuria, vegetazione incontrollata e rifiuti accumulati, chiedendo un cambio di passo nella gestione ordinaria del territorio.

Secondo Villella, il quadro non sarebbe più riconducibile a singoli episodi isolati, ma a una condizione ormai evidente in più zone della città. «Il degrado urbano non è più una percezione isolata, ma una realtà sotto gli occhi di tutti», afferma, spiegando che basta attraversare Corigliano Rossano per imbattersi in marciapiedi invasi dalle erbacce, aiuole abbandonate, spazi pubblici trascurati e rifiuti accumulati agli angoli delle strade. Una situazione che, a suo giudizio, non comprometterebbe soltanto l’immagine del territorio, ma inciderebbe direttamente anche sulla qualità della vita dei cittadini.

Nel mirino dell’esponente di FdI finisce soprattutto la crescita incontrollata della vegetazione, indicata come il segno più evidente di una manutenzione ordinaria ritenuta insufficiente. «L’erba alta, in particolare, è diventata il simbolo più evidente di questa incuria diffusa», sostiene Villella, richiamando l’attenzione su strade, parchi, aree periferiche e perfino zone centrali dove la vegetazione crescerebbe indisturbata, con possibili riflessi anche sul piano igienico-sanitario e con l’effetto di restituire l’immagine di una città lasciata a sé stessa.

La richiesta politica è quella di un intervento più strutturato e continuativo. Per Fratelli d’Italia, non bastano azioni episodiche o risposte occasionali: servirebbero invece interventi di manutenzione ordinaria più frequenti, una programmazione efficace e controlli puntuali. È su questi tre elementi che Villella concentra la critica all’amministrazione, sostenendo che il problema non sia più rinviabile proprio alla vigilia della stagione estiva, quando il territorio si prepara ad accogliere più presenze e a misurarsi anche sul piano dell’immagine.

Un altro punto sollevato da FdI riguarda la comunicazione verso i cittadini, in particolare sul tema delle isole ecologiche. Secondo Villella, il Comune non starebbe offrendo un’informazione sufficientemente utile su un servizio che viene definito gratuito e che, se meglio conosciuto e utilizzato, potrebbe contribuire a ridurre parte delle criticità legate all’abbandono dei rifiuti. «Ma soprattutto più informazione ai cittadini da parte dell’amministrazione comunale attenta più a una comunicazione autoreferenziale che a rendere un servizio ai cittadini circa l’attività gratuita delle isole ecologiche», attacca il dirigente del partito.

Nella lettura di Fratelli d’Italia, il tema del decoro urbano non può essere ridotto a una questione estetica. «Restituire dignità alla città non è solo una questione di immagine, ma un atto di cura verso la comunità», ribadisce Villella, collegando il problema dell’incuria alla più ampia questione della vivibilità complessiva dei quartieri e degli spazi pubblici.