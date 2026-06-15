Vigili del fuoco in azione per un rogo divampato dopo le 20 e che ha interessato un intero costone. Per il momento situazione sotto controllo

Un preoccupante incendio è divampato dopo le 20 a Dipignano, nella frazione di Laurignano in località Petrone, vicino al confine con il capoluogo bruzio. Ad andare in fiamme il costone di una collinetta che ha richiesto l’immediato intervento dei Vigili del Fuoco. A supportarli operai comunali e una pattuglia di Carabinieri della vicina stazione di Cerisano.

Durante gli interventi di messa in sicurezza della zona, sono stati fatti evacuare degli animali che erano all’interno di un capannone: nessuno di loro ha subito danni. Sul posto anche il vicesindaco Antonio Giaccari.