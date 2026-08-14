Una rete diffusa di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, capace di servire le principali aree urbane, le contrade, le zone turistiche e alcuni dei più importanti poli di servizio della città.

È l’obiettivo dell’Avviso pubblico che il Comune di Corigliano-Rossano si appresta a pubblicare per acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici qualificati interessati a progettare, installare e gestire, a propria cura e spese, colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici sul territorio comunale.

L’iniziativa punta a favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso il coinvolgimento degli operatori del settore e senza porre a carico dell’Ente i costi di progettazione, realizzazione, collegamento alla rete elettrica, manutenzione e gestione delle infrastrutture.

Sono 20 le aree individuate in via preliminare dal Comune, distribuite tra le aree di Corigliano e Rossano e selezionate cercando di garantire una copertura quanto più possibile capillare del territorio.

Tra le localizzazioni previste figurano le principali zone turistiche della costa, da Fossa, Seggio, Galderate, Momena e viale Mediterraneo sul versante di Rossano a Pirro Malena, Fabrizio Grande, Schiavonea e Mercato Ittico sul versante di Corigliano. Sono inoltre ricomprese aree nelle contrade di Piragineti, Donnanna, Cantinella e Villaggio Frassa, oltre alle zone in prossimità degli ospedali “Nicola Giannettasio” e “Guido Compagna”, dei cimiteri cittadini e di altri punti strategici.

Le localizzazioni indicate dall’Amministrazione hanno carattere preliminare: il posizionamento definitivo delle infrastrutture sarà individuato attraverso sopralluoghi congiunti con gli operatori assegnatari, tenendo conto delle condizioni tecniche, logistiche e funzionali dei singoli siti.

Le nuove infrastrutture dovranno essere accessibili 24 ore su 24 e sette giorni su sette e garantire standard tecnologici adeguati alle esigenze della mobilità elettrica contemporanea. L’Avviso prevede l’installazione di sistemi di ricarica Fast, Ultra Fast e High Power Charging, con soluzioni di pagamento accessibili anche agli utenti occasionali e sistemi per il controllo e la gestione remota delle operazioni di ricarica.

Particolare attenzione sarà riservata anche alla sostenibilità energetica e alla rapidità con cui gli operatori saranno in grado di attivare il servizio. La valutazione delle proposte premierà infatti i tempi più brevi di attivazione, l’utilizzo di energia proveniente al 100% da fonti rinnovabili e la capacità di realizzare una rete maggiormente diffusa sul territorio comunale.

Gli operatori selezionati potranno ottenere la concessione delle aree pubbliche per una durata di dieci anni, con possibilità di rinnovo, mentre resteranno interamente a loro carico progettazione, autorizzazioni, installazione, allacciamento elettrico, manutenzione e gestione delle colonnine. Il Comune, da parte sua, metterà a disposizione gli spazi necessari e disciplinerà gli stalli destinati alla ricarica, favorendone la corretta utilizzazione e la rotazione da parte degli utenti.

L’iniziativa si inserisce nel percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale per favorire una mobilità sempre più sostenibile, moderna e compatibile con la transizione energetica, accompagnando la progressiva diffusione dei veicoli elettrici e dotando Corigliano-Rossano di infrastrutture adeguate alla sua estensione territoriale, alla presenza turistica e alle esigenze di cittadini e visitatori.

Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo protocollo.coriglianorossano@asmepec.it entro le ore 12.00 del 15 settembre 2026, utilizzando il modello che sarà pubblicato insieme all’Avviso sul sito istituzionale del Comune.