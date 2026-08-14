Dopo giorni di afa e temperature elevate, l’aria più fresca in quota porta instabilità: fenomeni intensi attesi sui rilievi e possibili sconfinamenti sulle coste verso Jonio e Tirreno

Dopo giorni con l’anticiclone africano che ha invaso il Mediterraneo e la Calabria, correnti di aria più fresca in quota raggiungeranno il sud Italia e la nostra Regione apportando un lieve calo delle temperature e un incremento dell’instabilità pomeridiana come anticipato nei giorni scorsi dal Meteo Cosenza.

Durante la giornata di oggi infatti, dopo una mattinata perlopiù stabile e soleggiata, nelle primissime ore pomeridiane assisteremo ad un generale sviluppo di nubi convettive nelle aree montuose con possibili temporali localmente anche molto intensi su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte. Le precipitazioni andranno comunque a sconfinare anche nelle aree più interne e in particolare quelle Joniche con fenomeni fin verso le coste del Catanzarese e Reggino. Le piogge intense raggiungeranno localmente anche le aree tirreniche del Lametino e, nel pomeriggio più inoltrato, i temporali sviluppati sul Pollino scenderanno fin verso le aree interne del Cosentino e sulle coste Tirreniche.

Ricordiamo inoltre che tali fenomeni saranno accompagnati anche da grandine che localmente potrà assumere medie dimensioni.

In merito a ciò la Protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta meteo gialla su tutto il territorio regionale. Il bollettino prevede “possibili fenomeni temporaleschi localmente intensi”, restate aggiornati per ulteriori aggiornamenti del Meteo Cosenza.