L’Amministrazione comunale prosegue il percorso verso una Cosenza sempre più green e continua ad investire con decisione sulla rigenerazione urbana e sull’incremento del verde pubblico. Anche per il 2026, sono state destinate importanti risorse per interventi mirati alla riqualificazione ambientale del territorio cittadino, confermando una strategia ormai consolidata negli anni e fortemente orientata alla sostenibilità. Una scelta che nasce dalla sensibilità dell’Amministrazione targata Franz Caruso verso i temi ambientali e dalla consapevolezza dei benefici concreti che il verde urbano produce in termini di qualità della vita, salute e benessere dei cittadini.

Gli indirizzi della politica comunitaria e i numerosi studi scientifici pubblicati evidenziano come città sempre più verdi contribuiscano in modo significativo alla riduzione delle emissioni di CO₂ e al contenimento delle temperature urbane, con un abbassamento stimato di tre o quattro gradi nei periodi estivi. Nel corso dell’ultimo anno, grazie agli investimenti messi in campo, sono state messe a dimora oltre mille nuove specie tra alberature, siepi e piante di vario genere.

Gli interventi hanno interessato in maniera omogenea l’intero territorio comunale, dalla zona sud alla zona centrale, fino alla zona nord della città, secondo una mappatura che ha individuato i punti strategici per massimizzare l’impatto ambientale e sociale delle piantumazioni. “Stiamo lavorando per costruire una Cosenza più verde, più vivibile e più resiliente- dichiara il sindaco Franz Caruso-. Gli investimenti sul verde pubblico non sono solo interventi estetici, ma rappresentano una scelta politica precisa, orientata al futuro e alla tutela della salute dei cittadini. Una città che investe sull’ambiente è una città che investe sulla qualità della vita e sul benessere delle nuove generazioni”.

“Il nostro impegno – conclude il Primo Cittadino -non si ferma qui. Sono già in corso attività di programmazione e ricerca di ulteriori risorse che consentiranno, entro la fine dell’anno, l’avvio di un nuovo piano di interventi sul verde urbano. Su questa strada, infatti, proseguiremo per rendere Cosenza una città sempre più ecologica, sostenibile e in linea con i migliori modelli europei di sviluppo urbano”.