Era lo scorso 18 dicembre, vigilia della partita contro la Cavese, ultima del girone d’andata, e mister Buscè, in conferenza stampa, commentava così l’imminente calciomercato che sarebbe iniziato da lì a poco: «Ho fiducia nella proprietà e nel presidente. Mi sono confrontato con lui. C’è positività, e questo mi rende sereno». Chissà se il tecnico campano stasera, alla fine della sessione, avrà la stessa serenità.

Cessioni importanti

Il direttore sportivo Roma ha fatto il massimo anche in quest’ultimo giorno di calciomercato. E’ riuscito a cedere Kouan solo dopo una grande offerta del Benevento di circa 400.000 euro. L’addio dell’ivoriano, sommato a quello di Ricciardi e di Dalle Mura frutta alla società rossoblù, una cifra vicina al milione di euro. Considerando che il Cosenza non ha sborsato soldi per i cartellini dei suoi nuovi arrivi, è evidente che qualcuno, nei piani alti di Via Conforti, sarà estremamente felice. C’è da capire però che cosa ne sarà della squadra sotto il punto di vista tecnico. Le cessioni di due calciatori cardini come Kouan e Ricciardi, priva la squadra di due titolari dai numeri importanti. Cinque gol e 4 assist per l’ivoriano, 7 gol e 3 assist per l’esterno d’attacco. A centrocampo toccherà a Ba, Contiliano e l’ultimo arrivato Palmieri provare a non far rimpiangere Kouan. In attacco si spera che Baez possa immediatamente tornare quello che tutti conoscono. In attesa che dall’infermeria tornino presto Florenzi prima e Mazzocchi poi. Solo allora si potrà valutare quanto vale anche sul campo, questo calciomercato del Cosenza. Ma ad oggi la squadra ci pare decisamente indebolita.