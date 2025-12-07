A dare l’allarme, un fedele che ha visto le luci rosse accese di notte all’interno della parrocchia. Una volta vista la scena dall’esterno ha chiamato la polizia. Il religioso è stato destituito

Un episodio che ha lasciato sbalordita la comunità cattolica di Pearl River, in Louisiana, ha visto protagonista il sacerdote Travis Clark, sorpreso in circostanze decisamente fuori dal comune. Nel 2020, Clark è stato scoperto mentre aveva rapporti sessuali con due donne sull’altare della Saints Peter and Paul Catholic Church, una scena che ha fatto rapidamente il giro della stampa internazionale.

A dare l’allarme è stato un passante che, notando luci accese nella chiesa in piena notte, ha deciso di controllare meglio. Guardando attraverso le vetrate, l’uomo ha constatato quanto stava accadendo e ha immediatamente chiamato le autorità. La polizia, giunta sul posto, ha trovato conferma delle segnalazioni e ha proceduto all’arresto del sacerdote.

Le due donne coinvolte erano adulte e consenzienti, ma il fatto che l’atto sia avvenuto sull’altare di una chiesa ha aggiunto un forte elemento di scandalo. Successivamente, Clark ha ammesso di aver registrato un video con le due donne, finendo per patteggiare una condanna per “obscenity” (oscenità). L’arcidiocesi locale ha reagito con fermezza, destituendo il sacerdote dal ministero e provvedendo a rimuovere l’altare profanato, sostituendolo con uno nuovo e riconsecrato.

Il caso ha sollevato un dibattito sulla fiducia verso il clero e sulle misure di sicurezza nelle chiese. La vicenda, pur drammatica per la comunità religiosa, ha attirato l’attenzione dei media per il lato surreale della situazione: un altare trasformato in scenario di scandalo, illuminato dalle luci notturne, e una comunità che ancora fatica a metabolizzare l’accaduto.

Resta, però, un messaggio chiaro: comportamenti del genere, anche se coinvolgono figure religiose di rilievo, vengono perseguiti dalla legge e dalla Chiesa stessa. La storia di Travis Clark è diventata così un caso simbolo di come tradimento e scandalo possano sorprendere anche nei luoghi più sacri.