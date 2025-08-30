I carabinieri hanno sequestrato due aree di 380 mq tra via Pirandello e via di Vittorio, dietro al Centro per l’Impiego

Un nuovo episodio di degrado ambientale è stato portato alla luce dai carabinieri in pieno centro urbano a Crotone. Durante un controllo di iniziativa su un uomo, i militari hanno scoperto due discariche abusive, estese complessivamente per circa 380 metri quadrati, tra via Pirandello e via di Vittorio, proprio dietro al Centro per l’Impiego.

Nell’area erano stati accatastati rifiuti di ogni tipo: materassi vecchi, passeggini rotti, vestiti sporchi, coperte in pessime condizioni, spugne e capi di abbigliamento usurati, abbandonati senza alcun rispetto per la salute pubblica e per il decoro urbano.

Le aree individuate sono state immediatamente poste sotto sequestro preventivo dall’autorità giudiziaria. Sono in corso ulteriori accertamenti per risalire alle responsabilità e verificare l’eventuale coinvolgimento di altre persone.