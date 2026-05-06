Durante la giornata si è anche ricordato la ricercatrice diamantese Serena cosentino nel giorno del suo trentaduesimo compleanno. La giovane è morta insieme al fidanzato Mohammadreza Shahaisavandi

Una giornata ecologica particolare e sentita quella di ieri, 4 maggio, su alcuni tratti di spiaggia di Diamante. Una giornata che, nell’impegno ambientale collettivo e nel rispetto per la natura, ha voluto festeggiare la ricercatrice diamantese Serena Cosentino nel suo trentaduesimo compleanno.

In ricordo di Serena

Significativo, a riguardo, il titolo dell’evento: “No Plastic For Serena’s Birthday”, organizzato dall’APS Serena Cosentino con il patrocinio del Comune di Diamante. All’iniziativa hanno preso parte i familiari di Serena, il sindaco Achille Ordine, gli assessori Francesco Bartalotta e Micaela Belcastro, esponenti del “Forum dei Giovani di Diamante”, i referenti delle sigle ambientaliste Alessandro Quarta e Carmelo Leo (Plastic Free), Orazio Pagano (Mare Pulito), Marcello Perrone (WWF) e diversi volontari della comunità.

Le parole del papà di Serena

«Non è difficile, basta un po’ di impegno da parte di tutti per cercare di sensibilizzare le persone a essere più responsabili», così il Maurizio, il padre di Serena, a conclusione della giornata ecologica, durante la quale sono stati ripuliti dalla plastica alcuni tratti di litorale. Ringraziando il Comune di Diamante per aver patrocinato l’evento e per la vicinanza manifestata non solo in questa giornata particolare, e quanti hanno voluto prendervi parte.

Le dichairazioni dell’assessore Bartalotta

«Il No Plastic Serena’s Birthday è stato qualcosa di speciale: leggero nell’atmosfera, ma profondissimo nel significato. Tante realtà diverse unite da un unico filo invisibile ma fortissimo: l’amore per il nostro ambiente e il desiderio di proteggerlo davvero, insieme. Ci sono stati sorrisi, impegno, condivisione, ma soprattutto consapevolezza – ha dichiarato l’assessore alle Attività Istituzionali, Bartalotta -. Quella che cresce quando si cammina fianco a fianco con chi crede negli stessi valori. Ed è proprio da qui che dobbiamo partire. Dalla semplicità dei gesti, dalla forza dell’esempio, dalla responsabilità che ognuno di noi può scegliere di prendersi. Grazie di cuore all’APS Serena Cosentino e a tutti coloro che hanno reso questa giornata autentica, viva e indimenticabile».