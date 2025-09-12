Domani dalle 14 Calabria Maceri in azione a Roges, Commenda, Via Rossini e Quattromiglia

Il Comune di Rende ha comunicato che domani, 13 settembre, dalle ore 14, la società Calabria Maceri effettuerà un intervento di pulizia straordinaria con spazzatrice e operatore dotato di soffiatore.

Le aree interessate sono:

Roges

Commenda

Via Rossini

Quattromiglia

L’Amministrazione ha precisato che l’azione di Calabria Maceri non si limiterà a queste zone, ma proseguirà anche in altri quartieri del territorio comunale, con l’obiettivo di garantire decoro e igiene urbana. Con questi interventi, il Comune intende rafforzare la manutenzione ordinaria, favorendo la vivibilità degli spazi pubblici e la cura delle aree più frequentate della città.