Una vasta operazione di polizia ad alto impatto contro lo spaccio di stupefacenti e i fenomeni riconducibili alla criminalità diffusa è stata condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Stato, sotto il coordinamento del Servizio Centrale Operativo (SCO). Tra le Squadre Mobili impegnate su scala nazionale, anche quella della Questura di Cosenza ha svolto un ruolo centrale nelle attività di controllo e repressione.

L’operazione ha visto il coinvolgimento di numerosi reparti territoriali, con il supporto degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Settentrionale” e delle altre articolazioni della Questura cosentina. I controlli si sono concentrati in particolare nelle aree di spaccio e nei luoghi della cosiddetta “mala movida”, dove sono in corso valutazioni per l’adozione di eventuali provvedimenti amministrativi di prevenzione.

Il bilancio dell’attività investigativa è significativo. Sono state identificate 811 persone sospette, tra cui 14 cittadini stranieri e 11 minorenni. Sul fronte repressivo, la Polizia ha arrestato 12 soggetti, tutti di nazionalità italiana, e indagato in stato di libertà altre 8 persone, per reati che spaziano dallo spaccio di stupefacenti ai delitti contro il patrimonio e la persona, fino al furto di energia elettrica e alla detenzione illegale di un’arma ad impulsi elettrici (taser).

Durante le perquisizioni sono stati sequestrati 6,5 chilogrammi di cannabinoidi e 118,4 grammi di cocaina, oltre a un consistente quantitativo di materiale pericoloso: una pistola ad impulsi elettrici, 65 proiettili di vario calibro e due ordigni pirotecnici artigianali di natura esplosiva, contenenti complessivamente circa 100 grammi di polvere da sparo.

Sul piano amministrativo sono state elevate nove sanzioni, in gran parte per uso personale di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di materiale esplodente non classificato dal Ministero dell’Interno e per attività abusiva di parcheggiatore.

Nello stesso contesto operativo, sono stati effettuati controlli mirati per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto dal decreto legge 48/2025, convertito nella legge n. 80/2025, relativo anche alla vendita di prodotti a base di canapa nei cosiddetti cannabis shop. Le verifiche hanno portato alla segnalazione amministrativa di tre esercizi commerciali, situati rispettivamente a Cosenza, Rende e Paola, all’arresto di un dipendente di uno store e al sequestro di 1.650 grammi di infiorescenze di canapa e 80 grammi di hashish.

Un’operazione che conferma l’attenzione delle forze dell’ordine sul territorio cosentino e rientra in una più ampia strategia nazionale di contrasto allo spaccio, alle nuove forme di distribuzione degli stupefacenti e ai fenomeni di illegalità diffusa.