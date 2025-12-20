Un’anziana signora ha perso la vita oggi pomeriggio a causa di un incendio che si è sviluppato in un palazzo. La tragedia si è consumata a Cetraro intorno alle 17, in località Sottocastello. Il marito della donna è stato portato nel vicino ospedale, ma verrà probabilmente trasferito in un Centro ustioni, date le condizioni critiche in cui si trova.

Secondo una prima ricostruzione, le fiamme hanno interessato il primo piano dello stabile e soltanto il pronto intervento dei pompieri ha impedito che potessero estendersi anche ai vicini appartamenti.

Sul posto, tre squadre dei vigili del fuoco, due ambulanze e il medico legale.

L’incendio sarebbe stato causato da una stufa elettrica, vicino alla quale si trovava una coperta.