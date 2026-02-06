L’evento è promosso dall'associazione "Carnevale Belvederese" in collaborazione con l'amministrazione comunale. Saranno tre giorni di animazione e folklore, sfileranno nove carri allegorici e ci sarà lo spettacolo musicale offerto dal format "Dance Tarantella"
Tutti gli articoli di Attualità
PHOTO
Belvedere Marittimo è pronta a riempirsi di colori e di allegria per uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Lo storico Carnevale Belvederese torna con la partecipazione di 9 gruppi, pronti a far vivere a grandi e piccoli tre giornate di pura festa.
Le date sono quelle di Sabato 14, Domenica 15 e Martedì 17 febbraio.
Il programma
Sabato 14 Febbraio, dopo la sfilata dei carri allegorici, Animazione con Jessica Esercizio, Fabio Calvano e Ercole Wiki Laino. Dalle ore 22:00, in Piazza Generale Dalla Chiesa l'atteso spettacolo di "Dance Tarantella" totalmente gratuito.
Domenica 15 Febbraio sfilata dei Carri Allegorici dalle ore 9:30 con musica live e dj set anche nel pomeriggio. Il lungomare di Belvedere è pronto a trasformarsi in una discoteca a cielo aperto.
Martedì 17 Febbraio Belvedere sposerà ed abbraccerà il folklore con l'ultimo saluto al defunto Carnevale. A seguire sempre musica live e dj-set.
Una comunità unita
Tradizione, passione e comunità: Belvedere conferma ancora una volta uno dei programmi più importi della Provincia di Cosenza.
Gli organizzatori intendono ringraziare sin da ora tutti coloro i quali in queste ore stanno contribuendo alla buona riuscita della manifestazione.