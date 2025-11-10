Cosenza è in lutto per la scomparsa di Giuseppe Milicchio, storica voce del giornalismo sportivo locale e autentico simbolo della passione per il Cosenza Calcio. Per decenni ha raccontato le partite dei Lupi della Sila, seguendoli con competenza e affetto in ogni categoria, dalle stagioni di gloria alle fasi più difficili. Indimenticabili tutte le sue radiocronache nei tempi in cui la televisione e il web non bombardavano i tifosi continuamente ad ogni ora del giorno e della notte. Storie di un calcio ricco di fascino che ha lasciato spazio solo allo sport-business.

Milicchio, figura molto conosciuta e stimata nell’ambiente sportivo cittadino, era apprezzato per la professionalità e l’amore sincero verso i colori rossoblù. La sua voce, inconfondibile, ha accompagnato generazioni di tifosi e trasmesso l’emozione del calcio vissuto con il cuore. Nell’ultimo periodo aveva continuato la sua attività con un format sportivo sul web mantenendo sempre vivo il dialogo con il pubblico e la città.

Lascia la moglie e quattro figli. Alla famiglia giungano le più sentite condoglianze da parte dell’editore Domenica Maduli e delle redazioni tutte del network LaC. «Un giornalista serio, pacato, competente - ha detto il presidente del gruppo editoriale -. Queste le qualità di Giuseppe Milicchio, che vanno via con lui, in una regione dove tutti si definiscono oramai giornalisti davanti a un’opinione pubblica locale sempre più distratta dai problemi quotidiani. Ma quelli veri e che fanno veramente informazione, mestiere complicato, sono sempre meno. Sincere condoglianze alla famiglia a un Giornalista con l’etica del Giornalista».