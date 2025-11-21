La settimana del Benevento si sta trasformando in un percorso a ostacoli mentre si avvicina il big-match di domenica pomeriggio al “San Vito-Marulla”. Il gruppo giallorosso, che ieri aveva ripreso a lavorare dopo il giorno di riposo, ha completato anche la seduta odierna, ma le indicazioni che arrivano dal campo aprono più interrogativi che conferme in vista della sfida al Cosenza, valevole per la 15^ giornata di campionato.

La questione più delicata riguarda l’attaccante Guglielmo Mignani, costretto a interrompere l’allenamento per un problema al polpaccio. Un imprevisto che spinge lo staff medico a valutazioni immediate, perché la trasferta in Calabria, la prima per Floro Flores (nella foto) da quando siede in panchina, potrebbe dover fare a meno di uno dei riferimenti della rosa.

Lavoro differenziato, invece, per il bomber Salvemini. Il suo rientro graduale è una buona notizia, ma i tempi per una maglia da titolare restano stretti. Nel frattempo prosegue il percorso a ostacoli di Russo e del lungodegente Nardi, fermi ai box. A loro si aggiungono, almeno temporaneamente, l’ex Ricci e l’ex catanzarese Maita, che per precauzione non hanno partecipato alla partitella conclusiva della seduta. Un mosaico incompleto, che costringe Floro Flores a ragionare su più soluzioni contemporaneamente.

Cambio modulo per il Benevento?

La curiosità, però, resta legata alle manovre tattiche dell’allenatore partenopeo. Se al debutto aveva mantenuto il 3-4-3 ereditato da Auteri, in questi giorni si stanno moltiplicando le prove di 4-3-3, modulo che rappresenta uno dei cardini del suo modo di intendere il gioco. Non è escluso che proprio contro il Cosenza arrivi il primo cambio formale di identità tecnica della sua gestione.